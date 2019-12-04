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Миро уверена в том, что Меладзе изменяет Брежневой

В качестве аргумента она припомнила, что когда-то композитор также изменял своей предыдущей жене с блондинкой из «ВИА Гры».

Миро уверена в том, что Меладзе изменяет Брежневой
Вера Брежнева заявляет, что доверяет своему мужу. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Популярный блогер Лена Миро прошлась хлестким словцом по отношениям Веры Брежневой и Константина Меладзе. Обозреватель светской жизни обратила внимание на то, что певица удалила все фотографии мужа со своей страницы в Instagram, и не нашла в этом жесте никакой логики.

Миро заявила, что верит слухам о том, что известный композитор изменяет своей супруге с молодой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег, несмотря на то что Брежнева не раз высказывалась, мол, она доверяет своему мужу.

«Ну, ведь как-то же этот самый человек — при всей своей тогдашней занятости на пике популярности «ВИА Гры» — успевал погуливать с самой Верой, не так ли?» — резонно отмечает блогер.

Миро упрекнула Брежневу в глупости, мол, будучи когда-то молодой любовницей взрослого мужчины, она верит, что сама не будет брошена ради очередной красавицы. По словам блогера, певица не готова к такому повороту событий, и ее нынешние действия (в том числе и заявления о любви к Константину) — это суета обманутой женщины.

Добавим, что минувшей осенью ходило много слухов о грядущем разводе Меладзе и Брежневой, которые 37-летняя артистка активно старалась развеять.

Напомним, пара поженилась в 2015 году, хотя известно, что встречались они еще с 2005-го, когда композитор был женат на своей первой супруге, Яне Сумм, которая подарила ему троих детей.

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Миро уверена в том, что Меладзе изменяет Брежневой
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