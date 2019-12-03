«Естественность вытесняет все»: 41-летняя Пегова показала честное фото без макияжа

Стилист Лариса Тимиряева говорила о том, что особой популярностью пользуется «натуральный» мейкап, исполненный в нюдовой палитре.

После ялтинских съемок в новой ленте «Взрослые люди» Ирина Пегова провела уикенд в Судаке. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежее портретное фото, запечатлев себя в кадре без мейкапа. Знаменитость показала честный снимок, не став ретушировать мимические морщинки или скрывать несовершенства кожи лица косметическими средствами. В интервью Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева подметила, что тренд на «естественность» пользуется популярностью не первый год — особенно за рубежом. Эксперт в сфере имиджа и красоты уточнила, что российские женщины всегда выбирали яркие оттенки. Однако постепенно мода на «натуральность» начинает вытеснять все пестрое, говорит стилист.

«Естественность вытесняет все искусственное», — добавила Тимиряева.

Кроме того, стилист подметила, что особой популярностью пользуется «натуральный макияж» в нюдовых или пастельных тонах. Тимиряева добавила, что иногда достаточно слегка подкрасить ресницы тушью и подобрать правильный тон пудры под оттенок кожи. К слову, сама Пегова редко пользуется макияжем в повседневной жизни. Сценический грим актриса накладывает только в театре или на съемочной площадке.