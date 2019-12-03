Белорусская топ-модель Марина Линчук родила дочь от влиятельного бизнесмена

Марина Линчук родилась в Минске и там начала свою карьеру модели. В свое время ее заметил знаменитый фотограф Стивен Мейзела, который провел с девушкой фотосессию, После этого на хрупкую блондинку с яркими чертами лица обратили внимание и предложили сотрудничество такие известные бренды, как Versace, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Max Mara. А летом этого года топ-модель рассекретила свою беременность.

Вот уже около пяти лет Марина встречается с сыном владельца компании Topshop Филиппа Грина Брендоном. Третьего декабря модель сообщила, что впервые стала мамой. У 32-летней девушки родилась дочка. В соцсети она опубликовала фото с новорожденной малышкой. Грин тоже стал отцом впервые.

Линчук стали поздравлять с пополнением и желать здоровья и счастья. «Маринка поздравляю!», — написал диджей SMASH. К нему присоединились российские модели Анна Вьялицына и Наташа Поли, а также другие известные персоны. Судя по снимкам в социальной сети, Марина всю беременность вела активный образ жизни: много путешествовала, встречалась с друзьями и продолжала посещать светские тусовки.

Отметим, что модель предпочитает не говорить о личной жизни и почти не публикует фото со своим возлюбленным. Напомним, что она познакомилась с молодым бизнесменом в 2014 году на вечеринке в Каннах. Тогда у них завязался роман. Однако они не афишируют свои отношения, не выходят в свет вместе, предпочитая оберегать свое счастье.