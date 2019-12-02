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55-летняя Ветлицкая «отказалась» от крестной дочери, сменив веру

Певица Светлана Лазарева вспомнила о телефонном разговоре с эстрадной исполнительницей. Тогда Наталья заявила, что «больше не имеет отношения к христианству».

55-летняя Ветлицкая «отказалась» от крестной дочери, сменив веру
Наталья Ветлицкая (Фото: Globallookpress.com)

Наталья Ветлицкая прожила в Испании пятнадцать лет. За границу эстрадная исполнительница отправилась вместе с дочерью Ульяной. Певица перестала давать концерты, на время отказавшись от сценической деятельности. Артистка подрабатывала на продаже недвижимости, став риелтором. Однако не так давно 55-летняя Ветлицкая анонсировала свое возвращение в Россию. Певица подметила, что готова вернуться на сцену. В свою очередь, блогер Елена Миро критически отнеслась к задумке Натальи, уточнив, что артистка вряд ли сможет чем-то удивить поклонников. Кроме того, светская львица уточнила, что Ветлицкая и раньше не обладала выдающимися вокальными данными.

В недавнем интервью подруга Натальи — певица Светлана Лазарева — призналась, что даже не слышала новостей о том, что Ветлицкая планируется возобновить певческую карьеру. По слова артистки, с Натальей она не ссорилась. Просто женщины давно не виделись и практически перестали общаться. Светланы не стала скрывать, что назвала свою дочь в честь Ветлицкой и попросила артистку стать крестной мамой ее наследницы. Однако спустя несколько лет, эстрадная исполнительница «отказалась» от крестной дочери, сменив веру.

Певица Светлана Лазарева
Светлана Лазарева долгое время не виделась с Натальей Ветлицкой (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

«Позвонила, сказала: Я больше не имею отношения к христианству», — отметила Лазарева в интервью «Комсомольской правде».

На съемках программы «Привет, Андрей!» Наталья Ветлицкая объяснила, почему она не стремится заводить романов. По словам артистки, мужчины отнимают слишком много энергии. А сама певица не готова менять что-то в своей жизни ради потенциального возлюбленного.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛена Миромода и стильНаталья Ветлицкая
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55-летняя Ветлицкая «отказалась» от крестной дочери, сменив веру
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