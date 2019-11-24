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«Требуют энергии и поклонения»: 55-летняя Ветлицкая открестилась от мужчин

Певица заявила, что уже давно не ищет любви.

«Требуют энергии и поклонения»: 55-летняя Ветлицкая открестилась от мужчин
Наталья Ветлицкая (Фото: кадр из программы "Привет, Андрей!")

Ранее в прессе появилась информация о том, что в свои 55 лет Наталья Ветлицкая собирается вернуться на российскую сцену. На протяжении десяти лет артистка жила в Испании вместе с дочкой Ульяной. Наследница певицы появилась на свет в 2004 году. Живя за границей, эстрадная исполнительница обеспечивала себя и дочь без сторонней помощи. Наталья Игоревна занималась бизнесом — продажей недвижимости, на время отказавшись от творчества, гастролей и концертной деятельности.

Примечательно, что в своем звездном блоге Лена Миро выступила с критикой в адрес Ветлицкой, заявив, что певица никогда не обладала выдающимися вокальными данными и спустя годы вряд ли сможет удивить публику новыми хитами. Сама Наталья на подобные нелицеприятные высказывания в свой адрес никак не отреагировала. Знаменитость приняла участие в съемках шоу «Привет, Андрей!», поделившись с телезрителями подробностями личной жизни. Ветлицкая заявила, что уже много лет она не ищет любви. По словам певицы, она не нуждается в поклонниках и громких романах. Исполнительница высказалась о мужчинах, сравнив их с «вампирами», поджидающими свою жертву. Для развития, по мнению Натальи, сильному полу нужна женская энергия.

Певица Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая (Фото: Globallookpress.com)

«Мужчины вечно требуют себе энергии и поклонения», — подметила Ветлицкая, объяснив свой отказ от романов.

Кроме того, артистка высказалась и по поводу уколов «красоты». Наталья утверждает, что не прибегала к подобной мере, настояв на том, что у нее есть мимические морщинки и гусиные лапки вокруг глаз. Пока певица поддерживает молодость с помощью массажа и гимнастики для лица, не исключая вероятность того, что когда-нибудь решится на пластику.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛена Миромода и стильНаталья Ветлицкая
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«Требуют энергии и поклонения»: 55-летняя Ветлицкая открестилась от мужчин
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