ЗВЕЗДЫ

В особняке Плющенко и Рудковской завелись мыши

Спортсмен обнаружил нежданного гостя, когда купался в бассейне.

В особняке Плющенко и Рудковской завелись мыши
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» Евгений Плющенко признался, что это его супруга Яна Рудковская настояла на том, чтобы их сын Саша занимался фигурным катанием. Сам он хотел, чтобы мальчик занимался хоккеем или футболом. Но теперь спортсмен сам тренирует наследника и порой бывает очень жестким. Однако дома он часто играет с ребенком. Он даже признался, что порой берет шестилетнего сына с собой в хранилище с оружием.

«У меня в семье должен быть настоящий пацан, настоящий мужик», — отметил Плющенко. В будущем он также намерен отдать мальчика на единоборства, чтобы он умел защищаться. После игр в стрелялки с пластмассовыми пистолетами папа и сын стали купаться в бассейне. В этот момент Евгений заметил, что у них в особняке появились незваные гости. «Я увидел мышь! Самая настоящая. Я впервые увидел здесь мышь! Как она здесь оказалась, зараза?», — сказал фигурист.

Он начал пытаться поймать хвостатое создание. «Ой, вот она», — присоединился маленький Саша. Однако мышь от них ускользнула. Тогда Плющенко позвал на помощь охранника по имени Михаил. Он попросил его поставить мышеловку. Спортсмен предположил, что грызун пробрался через открытое окно. Охранник отметил, что машинных следов не видел, а значит гнездо они не свили.

Плющенко обнаружил мышь. фото: кадр из шоу «ЯнаСупер»

Евгений был обеспокоен тем, что в доме завелись мыши. Как известно, они являются разносчиками заразы. А вот его сына попросил отпустить мышку на волю. Он оказался милосердным. Папа его послушал и заверил, что отпустит. Однако поймать ему незваного гостя так и не удалось. Сложно представить, как на эту новость отреагировала Яна Рудковская. Она ведет светскую жизнь и наверняка была недовольна новыми соседями.

фото: кадр из шоу «ЯнаСупер»
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Евгений ПлющенкоЗвездные детиШоу "Яна Супер"Яна Рудковская
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В особняке Плющенко и Рудковской завелись мыши
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