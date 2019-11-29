Не может забыть: Селена Гомес сделала такую же татуировку, как у Бибера

Казалось бы, история любви молодых американских звезд Джастина Бибера и Селены Гомес давно окончена. Девушка давно прекратила общение с бывшим бойфрендом в соцсетях, а парень вообще женился на другой красотке. Вот только эти двое нет-нет да и дадут публике повод усомниться в их окончательном разрыве.

Недавно Селена похвасталась в Instagram новым тату: на бедре 27-летняя певица набила рисунок «намасте» (ладони, сложенные в молитве). Как бы, ну и что? Очень популярный символ. Однако поклонники тут же вспомнили, что у Бибера на ноге тоже красуется такой же.

Что это? Тайное послание бывшему? Масло в огонь подлило то, что фанаты Гомес увидели в двух песнях, которые певица презентовала в октябре, еще один намек на Джастина. В них звезда рассказывает о пережитой измене любимого и том, как она встала на ноги после нее. Строчки а-ля «ты нашел мне замену через два месяца» вообще прямым текстом намекают на историю отношений с Бибером. Так что и аналогичные татуировки на ноге уже не кажутся просто совпадением.

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Похоже, что Селена решила выиграть в творческом плане, опираясь на свой опыт печального расставания. Берет пример с нашей Оли Бузовой! Или наоборот…