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Дочь – в маму, а сын – в папу: Вилкова вывела в свет своих подросших детей

Актриса привела наследников на премьерный показ новой части мультфильма "Холодное сердце".

Дочь – в маму, а сын – в папу: Вилкова вывела в свет своих подросших детей
Екатерина Вилкова. фото: globallookpress.com/

Екатерина Вилкова обладает запоминающейся внешностью. Славу ей принес сериал «Отель Элеон», а вскоре в ее копилке появился и диснеевский фильм «Последний богатырь», где она сыграла злодейку. В реальной жизни 35-летняя девушка заботится о двоих детях: семилетней дочке Павле и пятилетнем сыне Петре, а также является любящей женой актера Ильи Любимова, который играл в сериале «Не родись красивой».

В отличие от многих звезд, свою семью Вилкова оберегает от излишнего внимания общественности. Она крайне редко публикует фото с мужем или детьми в соцсетях. На светских мероприятиях актриса обычно появляется в одиночестве. Однако на днях состоялась премьера второй части диснеевского мультфильма «Холодное сердце», куда Екатерина пришла вместе с наследниками. На красной дорожке она появилась, держа малышей за руки.

Артистка не стала наряжаться для появления на публике, представ в повседневном образе. Она облачилась в джинсы и нежно-розовый джемпер. Волосы девушка собрала в хвост, а также сделала нюдовый макияж. Сын актрисы тоже был джинсах, а также надел серую футболку и клетчатую рубашку горчичного оттенка. Его сестра, как настоящая девочка, предстала в короткой юбке в цветочек, а черная кофта и колготки в тон завершили образ.

«Наши нечастые походы по дорожке», — написала Вилкова.

Поклонникам действительно редко удается увидеть ее детей, поэтому они стали пристально разглядывать снимок. Многие поразились сходству Павлы с мамой. Другие увидели в мальчике схожие черты лица с отцом. «Какие славные ребятишки», «Дочка на папу, сын весь в вас!», «Какие большие!», «Какие хорошенькие! Все. Счастья вашей семье!», «Ваша дочь так похожа на вас», «Дочь красавица, мамина копия», — прокомментировали пост подписчики.

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Екатерина ВилковаЗвездные детиЗвездный стиль
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Дочь – в маму, а сын – в папу: Вилкова вывела в свет своих подросших детей
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