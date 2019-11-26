На этот раз без «волосатых колен»: Эмили Ратаковски отдыхает с мужем на Мальдивах

28-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски в эти дни отдыхает со своим мужем на Мальдивах. Красавица выкладывает в Instagram фотографии в купальниках и откровенных нарядах на фоне чарующих пейзажей и троллит своих поклонников.
«Заранее прошу прощения за абсурдное количество контента, который опубликую из этого небесного места», — написала она.
На одном из фото она забралась на шею своему супругу — продюсеру Себастьяну Бир-Маккларду — и назвала себя «мальдивской цыпочкой».
Напомним, прошлый отдых семейной четы обернулся для модели неприятным инцидентом. Она выложила в Instagram фотографию, на которой была запечатлена лежащей на муже. Поклонники не сразу заметили мужчину и приняли его руку за ее ногу. Люди пришли в шок, потому что подумали, что у девушки растут длинные волосы под коленкой, хотя это была волосатая подмышка Себастьяна.
С тех пор красавицу нередко ассоциируют с «волосатыми коленками». Но на этот раз неудачным фотографиям нет места — на всех снимках Эмили выглядит чертовски привлекательно.