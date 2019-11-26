ЗВЕЗДЫ

Пригожин поддержал Вайкуле в споре с Крутым из-за «Новой волны»

По словам продюсера, певица имела полное право организовать свой фестиваль.

Пригожин поддержал Вайкуле в споре с Крутым из-за «Новой волны»
Крутой обиделся на Вайкуле/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал певицу Лайму Вайкуле в ее конфликте с Игорем Крутым. Как известно, продюсер обиделся на исполнительницу, которая вместо переехавшей в Сочи «Новой волны» создала в Юрмале свой фестиваль «Рандеву». Крутой посчитал, что латвийская звезда его предала.

Лайма Вайкуле. Фото
Вайкуле организовала свой фестиваль в Юрмале/http://globallookpress.com/

«А в чем предательство? Лайма давно состоялась как артистка и имеет полное право делать любые фестивали. Никто не в силах запретить ей делать это. Соответственно, Игорь Крутой не должен на нее обижаться», — заявил Иосиф Пригожин.

Как сказал супруг певицы Валерии, он крайне негативно относится к монополии. По его мнению, чем больше в России и в мире будет музыкальных фестивалей, тем лучше. Он не против, если свои фестивали появятся, к примеру, у Пугачевой и Валерии.

Продюсер признал, что в свое время с Крутым у него также были серьезные разногласия. Причем из-за этой истории пострадала, прежде всего, его супруга Валерия. К примеру, когда каналом «Муз ТВ» владел Игорь Крутой, то Валерия была в так называемом черном списке. На канале ее песен невозможно было увидеть и услышать. В чем была суть конфликта он не уточнил, но заметил, что Крутой почему-то выместил свою злобу именно на Валерии, которая просто стала жертвой обстоятельств, сообщает «АиФ».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваВалерияИгорь КрутойИосиф ПригожинЛайма Вайкуле
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин поддержал Вайкуле в споре с Крутым из-за «Новой волны»
Интересно?
Поделись с друзьями: