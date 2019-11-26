Пригожин поддержал Вайкуле в споре с Крутым из-за «Новой волны»

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал певицу Лайму Вайкуле в ее конфликте с Игорем Крутым. Как известно, продюсер обиделся на исполнительницу, которая вместо переехавшей в Сочи «Новой волны» создала в Юрмале свой фестиваль «Рандеву». Крутой посчитал, что латвийская звезда его предала.

«А в чем предательство? Лайма давно состоялась как артистка и имеет полное право делать любые фестивали. Никто не в силах запретить ей делать это. Соответственно, Игорь Крутой не должен на нее обижаться», — заявил Иосиф Пригожин.

Как сказал супруг певицы Валерии, он крайне негативно относится к монополии. По его мнению, чем больше в России и в мире будет музыкальных фестивалей, тем лучше. Он не против, если свои фестивали появятся, к примеру, у Пугачевой и Валерии.

Продюсер признал, что в свое время с Крутым у него также были серьезные разногласия. Причем из-за этой истории пострадала, прежде всего, его супруга Валерия. К примеру, когда каналом «Муз ТВ» владел Игорь Крутой, то Валерия была в так называемом черном списке. На канале ее песен невозможно было увидеть и услышать. В чем была суть конфликта он не уточнил, но заметил, что Крутой почему-то выместил свою злобу именно на Валерии, которая просто стала жертвой обстоятельств, сообщает «АиФ».