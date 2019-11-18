Пригожин уверен, что Ротару вернулась петь в Россию не из-за денег

Супруг певицы Валерии поделился своим мнением относительного того, почему София Ротару согласилась вернуться в Россию. По поступившей информации, украинская исполнительница примет участие в съемках новогоднего концерта «Песня года». Кроме того, ожидается, что в декабре артистка выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Как пишет «Комсомольская правда», София Михайловна рассматривает предложения об участии на новогодних корпоративах в Москве.

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В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не сомневается, что украинская певица приедет в Россию не ради денег. Супруг Валерии подметил, что будучи состоявшейся артисткой, 72-летняя София Ротару не готова прощаться с активной деятельностью, отказывая себе в гастролях. Об этом музыкальный продюсер заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», — добавил Пригожин.

Супруг певицы Валерии уверен, что София Михайловна по-настоящему любит Россию и своих поклонников. По некоторым данным, не исключается вероятность того, что и Алла Пугачева согласиться принять участие в «новогодних огоньках». Напомним, что в честь своего 70-летия Примадонна отечественного шоу-бизнеса выступила с сольным концертом в Кремлевском дворце. А не так давно певица ездила на гастроли в Белоруссию, появившись на сцене в Минске.