НОВОСТИ

Пригожин уверен, что Ротару вернулась петь в Россию не из-за денег

Ранее сообщалось, что 72-летняя украинская исполнительница примет участие в съемках новогоднего концерта «Песня года».

Пригожин уверен, что Ротару вернулась петь в Россию не из-за денег
София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

Супруг певицы Валерии поделился своим мнением относительного того, почему София Ротару согласилась вернуться в Россию. По поступившей информации, украинская исполнительница примет участие в съемках новогоднего концерта «Песня года». Кроме того, ожидается, что в декабре артистка выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Как пишет «Комсомольская правда», София Михайловна рассматривает предложения об участии на новогодних корпоративах в Москве.

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не сомневается, что украинская певица приедет в Россию не ради денег. Супруг Валерии подметил, что будучи состоявшейся артисткой, 72-летняя София Ротару не готова прощаться с активной деятельностью, отказывая себе в гастролях. Об этом музыкальный продюсер заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», — добавил Пригожин.

Супруг певицы Валерии уверен, что София Михайловна по-настоящему любит Россию и своих поклонников. По некоторым данным, не исключается вероятность того, что и Алла Пугачева согласиться принять участие в «новогодних огоньках». Напомним, что в честь своего 70-летия Примадонна отечественного шоу-бизнеса выступила с сольным концертом в Кремлевском дворце. А не так давно певица ездила на гастроли в Белоруссию, появившись на сцене в Минске.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИосиф Пригожинкрасота вне возрастамода и стильСофия Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин уверен, что Ротару вернулась петь в Россию не из-за денег
Интересно?
Поделись с друзьями: