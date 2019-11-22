ЗВЕЗДЫ

«Меня это впечатляет»: дочь Волочковой высказалась о талантах матери

Четырнадцатилетняя Ариадна пришла на акробатическое шоу «Балерина в зазеркалье цирка».

«Меня это впечатляет»: дочь Волочковой высказалась о талантах матери
Волочкова рада, что дочь ходит на ее выступления/https://www.instagram.com/volochkova_art/

Четырнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна после акробатического шоу «Балерина в зазеркалье цирка», где блистала ее мать, высказалась о родительнице. «Просто восхитительно. И всем этим акробатическим трюкам мама научилась за относительно небольшой срок. Меня это впечатляет», — заявила девушка.

Анастасия Волочкова. Фото
Ариадна Волочкова восхищена мамой/http://globallookpress.com/

Как сказала Ариадна Волочкова, которая пришла на шоу со своей подругой, мать хочет, чтобы она стала певицей. Сама девушка видит свое будущее несколько по-иному. Сейчас она активно занимается конным спортом и готовится к соревнованиям.

Сама Волочкова в Instagram заявила, что дочь – это ее самый драгоценный зритель. Как заверила танцовщица, Ариадна поддерживает ее в самые ответственные моменты ее жизни. В гримерке она ждет мать до тех пор, пока та не раздаст все автографы. Как сказала танцовщица, это был прекрасный день ее премьеры, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что единственную дочь Анастасия Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. С мужчиной она уже давно рассталась. При этом во всех беседах с журналистами танцовщица уверяет, что предприниматель остался должен ей порядка трех миллионов долларов. Деньги она давала ему на развитие бизнеса, а он ей их не вернул. При этом сейчас, как она говорит, он содержит на эти средства своих любовниц.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаИгорь Вдовин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Меня это впечатляет»: дочь Волочковой высказалась о талантах матери
Интересно?
Поделись с друзьями: