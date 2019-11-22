«Меня это впечатляет»: дочь Волочковой высказалась о талантах матери

Четырнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна после акробатического шоу «Балерина в зазеркалье цирка», где блистала ее мать, высказалась о родительнице. «Просто восхитительно. И всем этим акробатическим трюкам мама научилась за относительно небольшой срок. Меня это впечатляет», — заявила девушка.

Как сказала Ариадна Волочкова, которая пришла на шоу со своей подругой, мать хочет, чтобы она стала певицей. Сама девушка видит свое будущее несколько по-иному. Сейчас она активно занимается конным спортом и готовится к соревнованиям.

Сама Волочкова в Instagram заявила, что дочь – это ее самый драгоценный зритель. Как заверила танцовщица, Ариадна поддерживает ее в самые ответственные моменты ее жизни. В гримерке она ждет мать до тех пор, пока та не раздаст все автографы. Как сказала танцовщица, это был прекрасный день ее премьеры, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что единственную дочь Анастасия Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. С мужчиной она уже давно рассталась. При этом во всех беседах с журналистами танцовщица уверяет, что предприниматель остался должен ей порядка трех миллионов долларов. Деньги она давала ему на развитие бизнеса, а он ей их не вернул. При этом сейчас, как она говорит, он содержит на эти средства своих любовниц.