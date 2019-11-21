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Волочкова осталась одна из-за предательства родственников

Однако, возможно, вскоре у нее появится муж.

Волочкова осталась одна из-за предательства родственников
Анастасия Волочкова. Фото Владимира Веленгурина /КП.

Анастасия Волочкова осталась одна в своем большом доме. Холодные вечера ей скрашивает любимый кот Лакки и таинственный возлюбленный, которого балерина не желает показывать публике. Со временем артистка убедилась: «Счастье требует тишины». И чутко следует этому правилу.

Обеспечив практически всю свою семью, купив квартиры и папе Юрию Федоровичу, и маме Тамаре Владимировне, балерина теперь живет без поддержки близких. И, если с отцом у нее отношения в последнее время наладились, то с мамой противостояние продолжается, сообщила программа «В теме» телеканала Ю.

Именно родительницу балерина во многом винит в том, что у нее не сложились отношения с дочерью Ариадной. Уже около года девочка предпочитает жить с отцом Игорем Вдовиным и его любовницей, изредка навещая мать.

Стоп-кадр программы "В теме". Фото
Стоп-кадр программы «В теме»

«Моя мама — вот так вот с фигой стояла и говорила: «Я сделаю все, чтобы твои отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой»», — рассказала Волочкова.

Анастасия не выдержала такого напора и отправила мать к себе домой в Питер. «Я все сделала всем – и родителям, и дочке», — говорит она. И в итоге живет в одиночестве. Балерина признается, самое обидное для нее в этой жизни – это предательство родственников.

Впрочем, вполне возможно, что вскоре у Анастасии появится еще один родственник, который уже не предаст — муж. Волочкова говорила об этом в различных интервью, да и астролог Дмитрий Ермолаев подтвердил. «Что-то серьезное назревает в течение двух-трех лет. Возможно, это будет человек, который сейчас вокруг нее крутится», — сказал он.

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Волочкова осталась одна из-за предательства родственников
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