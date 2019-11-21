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Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

Участники реалити-шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут прибавления в семействе.

Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
Саша Черно. Фото: кадр из шоу "Дом-2"

О радостном событии пара сообщила через свои Instagram-аккаунты. Супруги подчеркнули, что очень счастливы.

«Для нас это было очень неожиданно и незапланированно, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ — вот где был. Мой смысл жизни», — написала будущая мама в соцсети.

К своему посту Черно добавила фотографию теста на беременность, который показывает две полоски. Молодую пару уже поздравила ведущая телепроекта Юлия Ефременкова.

Саша Черно. Фото
Саша Черно. Фото: кадр из шоу «Дом-2»

Черно и Оганесян поженились в декабре 2018 года. Уже через месяц супруги начали задумываться о ребёнке. Для этого будущей маме нужно было сбросить лишние килограммы, писала telegramma.pro.

При этом менее чем за год семейной жизни пара несколько раз собиралась развестись. В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.

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Дом-2Дом-2 последние новостиИосиф ОганесянСаша Черно
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Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
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