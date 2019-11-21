Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

О радостном событии пара сообщила через свои Instagram-аккаунты. Супруги подчеркнули, что очень счастливы.

«Для нас это было очень неожиданно и незапланированно, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ — вот где был. Мой смысл жизни», — написала будущая мама в соцсети.

больше по теме Максим Фадеев поддержал идею закрытия проекта «Дом-2» Ранее такая инициатива уже не раз звучала из уст разных людей.

К своему посту Черно добавила фотографию теста на беременность, который показывает две полоски. Молодую пару уже поздравила ведущая телепроекта Юлия Ефременкова.

Черно и Оганесян поженились в декабре 2018 года. Уже через месяц супруги начали задумываться о ребёнке. Для этого будущей маме нужно было сбросить лишние килограммы, писала telegramma.pro.

При этом менее чем за год семейной жизни пара несколько раз собиралась развестись. В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.