Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

О радостном событии пара сообщила через свои Instagram-аккаунты. Супруги подчеркнули, что очень счастливы.
«Для нас это было очень неожиданно и незапланированно, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ — вот где был. Мой смысл жизни», — написала будущая мама в соцсети.
К своему посту Черно добавила фотографию теста на беременность, который показывает две полоски. Молодую пару уже поздравила ведущая телепроекта Юлия Ефременкова.
Черно и Оганесян поженились в декабре 2018 года. Уже через месяц супруги начали задумываться о ребёнке. Для этого будущей маме нужно было сбросить лишние килограммы, писала telegramma.pro.
При этом менее чем за год семейной жизни пара несколько раз собиралась развестись. В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.