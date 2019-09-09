Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о расставании с мужем

Саша Черно с первого дня появления на проекте «Дом-2» привлекла к себе внимание. Девушка обладает нестандартной фигурой, но это не мешало ей искать свою вторую половинку. В итоге в прошлом году она даже вышла замуж за своего избранника Иосифа Оганесяна. Родители жениха не сразу приняли его выбор, но Саша делала все, чтобы понравится им. Девушка не раз садилась на строгую диету, чтобы сбросить вес.

Правда, уже через несколько месяцев после свадьбы Черно начала жаловаться, что брак не оправдал ее ожиданий. Она постоянно ссорилась с мужем. В какой-то момент в их отношениях вновь все наладилось. Девушка хвасталась своей бурной интимной жизнью, но весной разгорелся очередной скандал. Обычно Саша поднимала руку на супруга, а тут мужчина не выдержал и ответил ей тем же. Девушке такое поведение не понравилось и она уже была готова развестись с ним.

Влюбленным удалось тогда помириться, но ненадолго. 8 сентября Иосиф и Саша официально объявили, что расстались и готовятся к разводу. Девушка утверждает, что все пошло не так с первых дней романа. Она обвинила супруга в том, что он всегда флиртовал с другими девушками и даже ей изменял. Также девушка вспомнила, что не раз Иосиф обвинял ее в том, что она «убила в нем актера». После свадьбы все лучше не стало.

«Я всю жизнь мечтала выйти замуж просто за хорошего парня, чтобы любил меня, ценил, уважал и на руках носил! Чтобы не было этой встряски, а было обычное спокойствие с его стороны», — пояснила Черно.

А вот ее пока еще муж поблагодарил девушку за то, что она дала ему шанс построить семью. «Для меня это были самые настоящие и сильные чувства, которые я не испытывал ни к кому….Любовь….теперь я знаю, что это такое, и каково ее потерять», — признался он.Оганесян отметил, что винит в случившемся себя. По его словам, из-за принципов и глупости, он не смог спасти брак.

«Я сделал все, что было в моих силах, видимо мы и правда очень разные», — добавил Иосиф.

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