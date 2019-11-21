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Неженатый Корчевников пожалел, что не встретил Веденскую раньше Епифанцева

По словам телеведущего, тогда бы жизнь у актрисы сложилась совсем по-другому.

Неженатый Корчевников пожалел, что не встретил Веденскую раньше Епифанцева
Корчевников жил рядом с Веденской/http://globallookpress.com/

Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» выразил свое сожаление, что судьба не свела его раньше с актрисой Анастасией Веденской, известной по роли в сериале «Рая знает все». Она стала героиней его программы. Оказывается, будущие звезды в детстве жили в микрорайоне Купавна в Балашихе. Причем на соседних улицах.

Анастасия Веденская. Фото
Веденская и Корчевников жили в детстве рядом/http://globallookpress.com/

«У меня была дача в Купавне, мы земляки с тобой, получается», — сказал Корчевников. «У меня мама сейчас в Купавне живет. Мой отчим на улице Проектной построил дом, и мы туда переехали», — заметила актриса. «А я жил на улице Октябрьской», — добавил ведущий.

«Ты жил в Купавне прямо?» — не поверила ведущему Веденская. «Наши улицы даже были рядом. Карьер там еще огромный такой песчаный за лесом. Эта просека, на которой мы катались на велосипеде», — продолжил воспоминания Корчевников. «Я гоняла там на велике. Но как мы не встретились?» — спросила актриса. «Ты встретилась с Епифанцевым в результате. Вот встретилась бы со мной. Все бы по-другому было», — заметил Корчевников.

Напомним, что актриса Анастасия Веденская спустя 11 лет брака развелась с актером Владимиром Епифанцевым. У них двое детей. Что касается Корчевникова, то он никогда не был женат.

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Тэги:

Анастасия ВеденскаяБорис КорчевниковВладимир ЕпифанцевПрограмма "Судьба человека"
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Неженатый Корчевников пожалел, что не встретил Веденскую раньше Епифанцева
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