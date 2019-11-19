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Обе в черном: Спивакова и Хромченко выделились нарядами на светском рауте

Супруга знаменитого дирижера и журналистка отметились на премьере фильма «Прекрасная эпоха».

Обе в черном: Спивакова и Хромченко выделились нарядами на светском рауте
Сати Спивакова. Фото: Владимир Веленгурин/КП

В Москве 19 ноября состоялась премьера фильма «Прекрасная эпоха». Организаторы выбрали для показа необычное место — Третьяковскую галерею. Уже за несколько минут до начала в холле стали собираться звездные гости. 

Сати Спивакова и Марк Тишман
Сати Спивакова и Марк Тишман. Фото: Кристина Десятова

Одной из самых ярких зрительниц стала Сати Спивакова. Жена дирижера Владимира Спивакова появилась на показе без мужа. Вместо знаменитого супруга ее сопровождал певец Марк Тишман. Сати оделась в элегантное черное платье с кожаными вставками и выглядела потрясающе, приковывая к себе взгляды других гостей. 

Следом за ней в холле появилась Эвелина Хромченко. Редкая гостья светских мероприятий, Хромченко тут же привлекла к себе массу внимания. Она также выбрала образ total black, который прекрасно на ней смотрелся. 

Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Кристина Десятова

Фильм французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» рассказывает об отчаявшемся художнике. Он обращается в компанию, которая предлагает необычную услугу — он может отправиться в прошлое в любое выбранное время. Герой решает снова оказаться в моменте, когда он познакомился со своей женой. В картине снялась знаменитая французская актриса Фанни Ардан. 

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Тэги:

кинопремьераСати СпиваковаТретьяковская галереяЭвелина Хромченко
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Обе в черном: Спивакова и Хромченко выделились нарядами на светском рауте
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