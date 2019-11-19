Обе в черном: Спивакова и Хромченко выделились нарядами на светском рауте

В Москве 19 ноября состоялась премьера фильма «Прекрасная эпоха». Организаторы выбрали для показа необычное место — Третьяковскую галерею. Уже за несколько минут до начала в холле стали собираться звездные гости.

Одной из самых ярких зрительниц стала Сати Спивакова. Жена дирижера Владимира Спивакова появилась на показе без мужа. Вместо знаменитого супруга ее сопровождал певец Марк Тишман. Сати оделась в элегантное черное платье с кожаными вставками и выглядела потрясающе, приковывая к себе взгляды других гостей.

Следом за ней в холле появилась Эвелина Хромченко. Редкая гостья светских мероприятий, Хромченко тут же привлекла к себе массу внимания. Она также выбрала образ total black, который прекрасно на ней смотрелся.

Фильм французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» рассказывает об отчаявшемся художнике. Он обращается в компанию, которая предлагает необычную услугу — он может отправиться в прошлое в любое выбранное время. Герой решает снова оказаться в моменте, когда он познакомился со своей женой. В картине снялась знаменитая французская актриса Фанни Ардан.