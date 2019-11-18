Мигелю пришлось оправдываться перед Сергеем Матвиенко за отказ участвовать в «Танцах»

Таких танцев Мигелю еще не приходилось исполнять. Его соперником станет Арсений Попов. А все потому, что наставник шоу «Танцы» на ТНТ — очередной гость «Импровизации».

Танцору предстоит освоить новый для себя стиль, а еще научить ему ведущих шоу. Но это не единственное испытание: Мигель должен будет показать, насколько он креативен, и продемонстрировать теорию незаполненного стакана. И все это — для того, чтобы оправдаться в глазах Сергея Матвиенко. Оказалось, что когда-то тот пробовался на проект «Танцы», но Мигель его не пустил.

Разумеется, не обойдется и без самых смелых экспериментов. Мигелю придется оказаться в очень странной семье, прочитать по губам Антона Шастуна слово «гербарий» и побыть стариком Хоттабычем для Павла Воли. А со зрителями Мигель попрощается русским народным танцем.

Новый выпуск шоу «Импровизация» можно увидеть в ближайший вторник в 21:00 на ТНТ.