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Мигелю пришлось оправдываться перед Сергеем Матвиенко за отказ участвовать в «Танцах»

Наставник проекта примет участие в шоу «Импровизация».

Мигелю пришлось оправдываться перед Сергеем Матвиенко за отказ участвовать в «Танцах»
Мигель. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Таких танцев Мигелю еще не приходилось исполнять. Его соперником станет Арсений Попов. А все потому, что наставник шоу «Танцы» на ТНТ — очередной гость «Импровизации». 

Таких танцев Мигель еще не исполнял
Таких танцев Мигель еще не исполнял. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Танцору предстоит освоить новый для себя стиль, а еще научить ему ведущих шоу. Но это не единственное испытание: Мигель должен будет показать, насколько он креативен, и продемонстрировать теорию незаполненного стакана. И все это — для того, чтобы оправдаться в глазах Сергея Матвиенко. Оказалось, что когда-то тот пробовался на проект «Танцы», но Мигель его не пустил. 

Наставнику придется проявить весь креатив
Наставнику придется проявить весь креатив. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Разумеется, не обойдется и без самых смелых экспериментов. Мигелю придется оказаться в очень странной семье, прочитать по губам Антона Шастуна слово «гербарий» и побыть стариком Хоттабычем для Павла Воли. А со зрителями Мигель попрощается русским народным танцем. 

Мигелю придется ответить перед Сергеем Матвиенко
Мигелю придется ответить перед Сергеем Матвиенко. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Новый выпуск шоу «Импровизация» можно увидеть в ближайший вторник в 21:00 на ТНТ.  

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«Танцы» на ТНТАнтон ШастунМигельСергей МатвиенкоТНТШоу "Импровизация"
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Мигелю пришлось оправдываться перед Сергеем Матвиенко за отказ участвовать в «Танцах»
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