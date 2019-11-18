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44-летняя Архарова объяснила отказ играть в постельных сценах

По словам звезды, это ее личный выбор.

44-летняя Архарова объяснила отказ играть в постельных сценах
Архарова никогда не будет сниматься в постельных сценах обнаженной/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Архарова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не собирается играть в откровенных сценах в кино. Она наслышана о последней громкой истории с актрисой Кристиной Асмус, которая снялась в постельной сцене в картине «Текст» с Иваном Янковским. За это коллегу она не осуждает.

Кристина Асмус. Фото
Асмус затравили за откровенную сцену/http://globallookpress.com/

«Это ошибочная информация, что я порой снимаюсь в откровенных сценах в кино. Интернет вам в помощь. Найдите хоть один фильм со мной обнаженной. Постельных обнаженных сцен у меня никогда не было. И этом мой личный выбор. И ни в коем случае не надо никого осуждать. Почти все российские актрисы снимались в обнажённом виде. От Лизы Боярской и так далее. Если это снято красиво, то это вульгарным никак нельзя назвать. Это своего рода искусство», – заявила Екатерина Архарова.

Ранее Кристина Асмус объяснила, почему решилась на откровенную сцену в картине «Текст» и что она думает о реакции мужа, Гарика Харламова, на этот факт. «Меня, конечно, волновало чувство моего мужа, но он меня сразу успокоил. Я больше переживала за него. Он  сказал, что понимает – это часть моей работы. Он знал, что женился на актрисе. Все произошло мгновенно. Мы снимали на телефон. Не было камер, не было съемочной группы. Ваню Янковского я знаю много лет. Я дружу с его девушкой, он дружит с Гариком. Он максимально деликатно ко мне отнесся. Все было хорошо», – заявила актриса.

Сам Янковский также спокойно отнесся к постельной сцене. «Как-то мне кажется, мы друг другу помогали. Это не было сложно. Это было некомфортно, но после первого дубля ты расслабляешься и этим занимаешься. Тебе все в радость. Ты все понимаешь. Мы играем. Мы валяем дурака по-хорошему», – сказал Янковский.

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Тэги:

Гарик ХарламовЕкатерина АрхароваИван ЯнковскийКристина АсмусПрограмма "Ты не поверишь!"
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44-летняя Архарова объяснила отказ играть в постельных сценах
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