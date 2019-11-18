ЗВЕЗДЫ

«Слононог»: подписчики смеются над ногами Бузовой

Пользователи недоумевают, зачем девушка так увлекается фоторедактором.

«Слононог»: подписчики смеются над ногами Бузовой
Ольга Бузова. Фото Global look press

Еще не утих в Сети шум после «поехавшей скулы» Бузовой на ее фото в Instagram, и вот новая порция некачественного фотошопа от звезды. На сей раз певица решила удлинить себе ноги. Но увлеклась так, что фигура стала, мягко говоря, непропорциональной.

Ну, а если говорить серьезно – откровенно смешной. Космической длины ноги и маленькая голова навеяла владелице странички anshlak на ассоциации с киногероями.

Обсуждение фотошопа Бузовой. Фото
Фото: https://www.instagram.com/p/B4-VDUboL7i27Z027Fzws_haRzmTpT1NBOgUjQ0/

«Люди X они существуют!», — написала она в своем блоге. Пользователи тут же подхватили эту шутку, упражняясь в остроумии.

«Я так в детстве две сломанные Барби соединяла. Получалось такое же нелепое тело», «Да там все не пропорционально», «6 палата уже освобождена», «Мне страшно! Выключите, пожалуйста», «Она реально это выкладывает? Господи, слононог умом тронулся, бабка Янка покусала», «Как, наверное, это здорово сразу за грудью попа. Туловище не надо», — можно прочитать в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бузоваОльга БузоваОльга Бузова личная жизньОльга Бузова последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Слононог»: подписчики смеются над ногами Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: