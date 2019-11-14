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«Оль, у тебя скула убежала»: Бузову поймали на жутком фотошопе

Звезда не до конца проработала в специальном редакторе лицо на снимке.

«Оль, у тебя скула убежала»: Бузову поймали на жутком фотошопе
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Ольгу Бузову поклонники поймали на использовании фотошопа. Звезда плохо обработала в фоторедакторе свое лицо на снимке в Instagram и нарвалась на усмешки фолловеров.

Левая скула певицы оказалась настолько искаженной, что подписчики бросились сочувствовать ей, подозревая, что звезда заработала флюс. И даже стали советовать, чтобы она не затягивала лечение.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

«С челюстью что?», «Перебор с редактированием левой скулы. Пиар, куда ты смотришь?», «Что с правой щекой?», «Оля, у тебя скула убежала», — можно прочитать в комментариях.

Некоторые фолловеры удивились, зачем такая молодая и симпатичная девушка в принципе пользуется фотошопом. Ведь у нее с лицом пока все в порядке.

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«Оль, у тебя скула убежала»: Бузову поймали на жутком фотошопе
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