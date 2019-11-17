Меган, Гарри и Эндрю могут исключить из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл вызвали очередную волну критики после того, как заявили, что не собираются проводить Рождество в кругу королевской семьи, а отправятся в США к матери герцогини Сассекской Дории Рэгланд.

Отличился и старший член венценосного семейства — второй сын Елизаветы II принц Эндрю. Герцог Йоркский дал интервью телеканалу ITV, касательно своей странной дружбы с Джеффри Эпштейном.

«Мы смотрим на королевскую семью как на единое целое. Принц Филипп ушел на покой и мы его мало видем. Принцесса Анна выполняет свои обязанности и ничего плохого о ней не скажешь. Принц Эдвард сейчас в Канаде и тоже занят делом», — рассказал он в беседе с BBC News.

«Но с другой стороны у нас есть Гарри, который своим фильмом-интервью, вышедшем 24 спустя после возвращения Сассексов из африканского турне, свел на нет всю свою работу, накинувшись с критикой на британские СМИ», — продолжил Арбайтер.

«А теперь ситуация повторилась и с Эндрю. Я думаю этих троих следует отделить от остальной королевской семьи. Пускай они сами решают эти проблемы, а остальные члены семейства продолжат заниматься своими обычными делами», — высказался бывший пресс-секретарь.

Принц Эндрю дал интервью после посыпавшихся на него обвинений в домогательствах и дружбе в миллиардером-преступником Джеффри Эпштейном, который свел счеты с жизнью перед тем, как должны были проходить слушания по его делу, пишет Express.