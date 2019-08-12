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Тайные дневники преступника-миллиардера могут скомпрометировать принца Эндрю

Сотрудники ФБР подозревают, что Джеффри Эпштейну могли «помочь» отправиться но тот свет.

Тайные дневники преступника-миллиардера могут скомпрометировать принца Эндрю
Королева намерена защищать своего любимчика принца Эндрю. Фото: Global Look Press

Вокруг принца Эндрю продолжают сгущаться тучи. Не далее как в минувший уикенд стало известно о выдвинутых против него обвинениях в сексуальных домогательствах.

Об этом заявили сразу две женщины, которые утверждают, что сын королевы приставал к ним в доме преступника-миллиардера Джеффри Эпштейна.

Последний должен был на днях предстать перед судом, но не успел — его нашли в камере мертвым.

Изначально предполагалось, что обвиняемый в торговле несовершеннолетними магнат свел счеты с жизнью. Однако ФБР, которое взяло на себя расследование, полагает, что Эпштейну могли «помочь» отправиться но тот свет.

Теперь же дело приняло и вовсе крутой поворот. Выяснилось, что миллиардер вел тайные дневники, где тщательно записывал «все ходы». В них он детально описывал свои встречи с богатыми и знаменитыми, а также не скупился и на рассказы об их секс-шалостях.

Как сообщает Mirror, кроме герцога Йоркского в секретных записях магната могут упоминаться и имена политиков — Дональда Трампа и Билла Клинтона.

Букингемский дворец прокомментировал свою позицию в отношении принца Эндрю. Представитель заявил, что королева всегда будет защищать своего любимого сына.

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Британская королевская семьяобвинения в домогательствахпринц Эндрюсексуальные домогательства

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Тайные дневники преступника-миллиардера могут скомпрометировать принца Эндрю
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