Сотрудники ФБР подозревают, что Джеффри Эпштейну могли «помочь» отправиться но тот свет.

Вокруг принца Эндрю продолжают сгущаться тучи. Не далее как в минувший уикенд стало известно о выдвинутых против него обвинениях в сексуальных домогательствах.

Об этом заявили сразу две женщины, которые утверждают, что сын королевы приставал к ним в доме преступника-миллиардера Джеффри Эпштейна.

Последний должен был на днях предстать перед судом, но не успел — его нашли в камере мертвым.

Изначально предполагалось, что обвиняемый в торговле несовершеннолетними магнат свел счеты с жизнью. Однако ФБР, которое взяло на себя расследование, полагает, что Эпштейну могли «помочь» отправиться но тот свет.

Теперь же дело приняло и вовсе крутой поворот. Выяснилось, что миллиардер вел тайные дневники, где тщательно записывал «все ходы». В них он детально описывал свои встречи с богатыми и знаменитыми, а также не скупился и на рассказы об их секс-шалостях.

Как сообщает Mirror, кроме герцога Йоркского в секретных записях магната могут упоминаться и имена политиков — Дональда Трампа и Билла Клинтона.

Букингемский дворец прокомментировал свою позицию в отношении принца Эндрю. Представитель заявил, что королева всегда будет защищать своего любимого сына.