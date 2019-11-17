Гарри рассказал, как Меган провела свое первое Рождество у королевы

Герцог Сассекский всегда проводил зимние праздники в доме Елизаветы II в Норфолке, кроме 2012 года, когда служил в Афганистане.

Принц Гарри всегда проводил Рождество в Сандрингемском дворце — резиденции королевы в Норфолке. Исключением стал 2012 год, когда он служил в Афганистане. А последние два года к нему присоединяется и Меган Макрл.

Пока королевские фанаты ищут причины охлаждения в отношениях между Сассексами и Кембриджами, в интервью двухлетней давности BBC Radio 4 Гарри поведал, как именно прошло первое Рождество его возлюбленной в компании членов венценосного семейства.

В 2017 году Меган еще не была его женой, но они были помолвлены. По словам принца, все было просто «фантастическим».

«Ей очень понравилось и семья была рада ее видеть. Мне кажется, что мы вместе отлично провели время», — рассказал Гарри.

«Рождество — это семейный праздник и, как и все остальное, требует некоторой подготовки», — добавил он.

Герцог также раскрыл, что вместе с Меган они остановились погостить у принца Уильяма и Кейт Миддлтон в их деревенском доме Энмер Холле, расположенном всего в двух милях от рождественской резиденции королевы.

«Мы здорово провели время с моим братом и его женой, играя и бегая по дому вместе с их детьми. Рождество было фантастическим», — признался Гарри.

Ранее сообщалось, что в этом году Сассексов в рождественской резиденции не будет, так как на праздники они уедут в США к матери Маркл, пишет Express.