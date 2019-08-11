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Разговоры Дианы испортили Елизавете II рождественский ужин

Члены королевской семьи сочли принцессу «сумасшедшей» из-за неуместной дискуссии во время одного из рождественских застолий.

Разговоры Дианы испортили Елизавете II рождественский ужин
Принцесса Диана ратовала за упразднение монархии. Фото: Global Look Press

Принцесса Диана повергла королевскую семью в шок во время рождественского ужина. Ее Высочество, к вящему изумлению собравшихся, затеяла дискуссию относительно уместности института монархии.

Елизавета II и принц Филипп смотрели на нее как на сумасшедшую. Об этом рассказал королевский биограф Эндрю Мортон.

Гости буквально лишились дара речи, когда Диана начала рассуждать о роли членов королевской семьи в жизни современной Европы, введя Елизавету II, герцога Эдинбургского и принца Чарльза в ступор.

Диана считала монархию полностью отжившим институтом, который не имел ничего общего с реальной жизнью и проблемами. Однако члены королевской семьи не стали вступать с принцессой в дебаты.

«Королева, принц Чарльз и остальная семья посмотрели на нее как на сумасшедшую и продолжили свою беседу о том, кто подстрелил последнего фазана в этом году. Этот разговор продолжался весь оставшийся вечер», — цитирует биографа Дианы Mirror.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIПринцесса ДианаРождество

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Разговоры Дианы испортили Елизавете II рождественский ужин
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