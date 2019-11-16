53-летняя Овсиенко и ее жених хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери

О желании иметь еще детей певица заговорила еще два года назад, но теперь этот вопрос встал более остро.

Татьяна Овсиенко после 18 лет жизнь в браке с Владимиром Дубовицким долго не могла обрести счастье. Продюсер ей изменил, поэтому они развелись. С новым возлюбленным певица познакомилась в Ялте в 2008 году. Тогда он представился ей не своим именем, но позже артистка узнала, что его зовут Александр Меркулов. Она так сильно полюбила его, что даже дождалась мужчину из тюрьмы. Его арестовали в 2011 году. Пока он был за решеткой, то лишь писал письма звезде.

В студии передачи «Привет, Андрей» Меркулов рассказал, как у него зародились отношения с Татьяной и как она, несмотря на трудности, ждала его. По словам мужчины, когда его освободили, то певица встретила его с шампанским и крепко обняла. Это было сложное время, так как Овсиенко даже продала квартиру, чтобы оплатить хороших адвокатов. Александр отметил, что во время одного из свиданий заявил ей, что она свободна и может делать что хочет, но артистка все равно осталась с ним.

«Она потратила колоссальное количество денег, Когда я находился в симферопольской тюрьме, первое свидание Татьяне обошлось в 10 тысяч долларов», — вспомнил жених знаменитости. Также однажды под окнами камеры в канун Нового года Овсиенко устроила для возлюбленного салют. По словам Меркулова, за тот период у них было написано порядка 500 писем. «Ну кто тогда соображал? Я тогда временно богата была», — пошутила певица, говорят о потраченных 10 тысячах долларов.

Избранник артистки сделал еще одно признание. Он рассказал, что они с Татьяной давно мечтают о ребенке. «У нас была помолвка, я подарил ей красивое кольцо. Все должно прийти к логическому завершению. Должна быть свадьба, венчание. Сейчас такие времена, что мне нужно состояться, как бизнесмену, а у нее концертная деятельность, но очень хочется ребенка», — сказал жених звезды

«Да, он был желаемый, мы хотели, чтобы в нем телка наша кровь. Мы хотели воспользоваться услугой суррогатной мамы. Но господь дает или не дает. Батюшки нам говорят, что мол зачем суррогатная мать, лучше возьмите из детдома. Мы об этом тоже думаем. Огромное желание было сделать это и сейчас думаем тоже», — высказался Меркулов.

Ведущий заметил, что мама Овсиенко Анна Марковна была шокирована такими словами. Но она сразу заверила, что поддерживает свою дочь. В студии отметили, что в нашей стране сложно с суррогатным материнством. Ранее о такой процедуре задумалась Яна Рудковская. Она тоже хочет ребенка. Продюсер намерена пойти по стопам Филиппа Киркорова, которому детей суррогатная мать выносила в США.