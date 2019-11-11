ЗВЕЗДЫ

«Филипп все делал в Америке»: Рудковская боится искать суррогатную мать в России

По словам светской львицы, она не хочет в последний момент лишиться ребенка.

«Филипп все делал в Америке»: Рудковская боится искать суррогатную мать в России
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская воспитала двух сыновей от бывшего мужа Виктора Батурина. Своему нынешнему супругу Евгению Плющенко она подарила сына Сашу. Шестилетний мальчик пошел по стопам отца и делает успехи в фигурном катании. Еще несколько лет назад и Плющенко заявил, что хочет дочку. Мечтает о сестренке и Гном Гномыч. Недавно стало известно, что после операции продюсер не может иметь детей.

В интервью Яна не стала скрывать, что долгое время откладывала беременность, занимаясь бизнесом. А в шоу «ЯнаСупер» девушка заговорила о четырех неудачных попытках сделать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Рудковская уже давно думает о суррогатном материнстве, к которому все чаще прибегают звезды. 79-летний Эммануил Виторган в этом году стал отцом в четвертый раз — суррогатная мать выносила для него дочь Клару. Младшие дети Алла Пугачевой и Филиппа Киркорова тоже были рождены с помощью суррогатных матерей.

По словам Рудковской, ее мужа смущает тот факт, что в России на законодательном уровне не прописаны все нюансы суррогатного материнства. Она и сама боится, что в последний момент мама просто не отдаст им с Евгением ребенка.

«У суррогатной матери абсолютные права на ребенка. В тот момент, когда она будет подписывать документы и увидит, что передает ребенка Рудковской с Плющенко, ее может перемкнуть. Я понимаю, почему Филипп все делал в Америке. Но надежды не теряю», — высказалась продюсер в интервью Tatler.

Напомним, что в этом году Сергей Лазарев перестал скрывать, что у него подрастает не только сын Никита, но и дочка Анна. Его наследнику уже пять лет, а девочке только будет годик. Певец не любит говорить о личной жизни, но ранее появлялась информация, что и ему детей выносила суррогатная мать.

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Звездные детисуррогатное материнствоЯна Рудковская
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«Филипп все делал в Америке»: Рудковская боится искать суррогатную мать в России
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