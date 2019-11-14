Изменился до неузнаваемости: Борисова поделилась снимком с Богданом Титомиром

Телеведущая Дана Борисова в Instagram разместила снимок, на котором ее можно увидеть в компании легендарного музыканта, кумира молодежи девяностых годов прошлого века Богдана Титомира. Надо сказать, что исполнитель мало похож на себя. На съемки программы к телеведущему Андрею Малахову он, к примеру, пришел в темных очках и новомодной кепке. Кроме того, у него появилась огромная борода. При этом Титомир появился на программе в костюме всех цветов радуги.

«Богдан или еще просто Бо. Ты по-прежнему высокая энергия. Защищала Богдана от нападок юной актрисули, которая обвиняла его в приставаниях и роспуске рук. А детектор показал, что Богдан знать ее не знает. Короче, вспомнила «Кармэн». Ко знает, тот поймет. А вы помните его «Высокую энергию» и «Лондон Гудбай?» — спросила Дана Борисова своих подписчиков.

Отметим, что недавно порноактриса Ангелина Дорошенкова заявила, что на одной из вечеринок на нее напал Богдан Титомир. По ее словам, музыкант вел себя неподобающим образом. Он пытался ее изнасиловать. После происшествия, как она утверждала, у нее осталась душевная травма на всю жизнь.

Дорошенкова отмечала, что бил ее Титомир ногами в живот. При этом, чтобы на ее теле не осталось синяков, он прибегнул к диванной подушке. Именно поэтому она и не обратилась с заявлением в правоохранительные органы.