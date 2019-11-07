НОВОСТИ

Женский спор: Борисова и Кравец разобрали скандальные слова Тарасова

Звездные девушки высказались после фразы футболиста: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща».

Женский спор: Борисова и Кравец разобрали скандальные слова Тарасова
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

На съемках нового выпуска шоу T-Killah гостями были модель Анастасия Костенко вместе со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Все шло вполне обычно, пока ведущий не коснулся темы измен и неверности. Как оказалось, одна из бывших пассий футболиста изменила ему, после чего они сразу расстались. На этом все могло закончиться, но Дмитрий произнес фразу о своей избраннице, которую ему будут припоминать еще долго: «Пока не беременная, может получить сразу леща». Портал Teleprogramma.pro решил уточнить у известных женщин, как они относятся к подобным правилам в звездной семье?

Мы связались с телеведущей Даной Борисовой и узнали ее мнение на счет скандального выражения футболиста.

«Я противница осуждения, мы же не знаем ситуацию, что там в семье происходит и при каких обстоятельствах. Муж и жена — одна сатана. Я бы всерьез эти слова не воспринимала. Мне кажется, он сказал это для красного словца».

С мнением Даны не согласилась Алена Кравец, светская львица.

«Я отрицательно к этому отношусь, я и сама прошла через домашнее насилие. При любом раскладе я буду за женщин, и как бы женщина себя ни вела, мужчина должен оставаться мужчиной. Нельзя поднимать руку на женщину, и не важно, беременна она или нет».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КравецДана БорисоваДмитрий Тарасов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Женский спор: Борисова и Кравец разобрали скандальные слова Тарасова
Интересно?
Поделись с друзьями: