Женский спор: Борисова и Кравец разобрали скандальные слова Тарасова

На съемках нового выпуска шоу T-Killah гостями были модель Анастасия Костенко вместе со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Все шло вполне обычно, пока ведущий не коснулся темы измен и неверности. Как оказалось, одна из бывших пассий футболиста изменила ему, после чего они сразу расстались. На этом все могло закончиться, но Дмитрий произнес фразу о своей избраннице, которую ему будут припоминать еще долго: «Пока не беременная, может получить сразу леща». Портал Teleprogramma.pro решил уточнить у известных женщин, как они относятся к подобным правилам в звездной семье?

Мы связались с телеведущей Даной Борисовой и узнали ее мнение на счет скандального выражения футболиста.

«Я противница осуждения, мы же не знаем ситуацию, что там в семье происходит и при каких обстоятельствах. Муж и жена — одна сатана. Я бы всерьез эти слова не воспринимала. Мне кажется, он сказал это для красного словца».

С мнением Даны не согласилась Алена Кравец, светская львица.