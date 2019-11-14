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Мамина гордость: 59-летняя Вербицкая рассказала о сыне-гиганте и стильной дочери

У телеведущей двое детей от разных браков.

Мамина гордость: 59-летняя Вербицкая рассказала о сыне-гиганте и стильной дочери
Вербицкая рассказала о детях/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лариса Вербицкая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях. Как известно, у звезды сын Максим от первого брака и дочь Инна, которая родилась в отношениях с телеоператором, режиссером рекламных, документальных и научно-популярных фильмов Александром Дудовым.

Лариса Вербицкая. Фото
Вербицкая рассказала о своих детях/http://globallookpress.com/

По словам Вербицкой, сын трудится юристом и у него своя юридическая фирма. «У него нестандартный рост, он очень высокий. Около двух метров. Ему приходится заказывать для себя специальные костюмы. Мне кажется, что он все время растет. Я чувствую себя такой крошечной рядом с ним. Зато сын может накрыть меня своим крылом и защитить. Он такой мужественный», – заявила Лариса Вербицкая.

Что касается дочери Инны, которая трудится менеджером по связям с общественностью, то, по словам Вербицкой, у девушки прекрасное чувство стиля. Она очень красиво одевается. Мать не может нарадоваться на свою красавицу. Кроме того, девушка очень грамотно говорит, что в общем-то неудивительно. У матери все прекрасно с русским языком.

Как заметила Вербицкая, она порой чересчур внимательна к своей дочери. К примеру, несмотря на то, что девушке уже 29 лет, она не позволяет ей даже проколоть уши. Также у Инны нет никаких татуировок на теле. Лариса Вербицкая – заслуженная артистка России. Программу «Доброе утро» она вела с 1987 по 2014 год.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр ДудовЛариса Вербицкая
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Мамина гордость: 59-летняя Вербицкая рассказала о сыне-гиганте и стильной дочери
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