Мамина гордость: 59-летняя Вербицкая рассказала о сыне-гиганте и стильной дочери

Телеведущая Лариса Вербицкая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях. Как известно, у звезды сын Максим от первого брака и дочь Инна, которая родилась в отношениях с телеоператором, режиссером рекламных, документальных и научно-популярных фильмов Александром Дудовым.

По словам Вербицкой, сын трудится юристом и у него своя юридическая фирма. «У него нестандартный рост, он очень высокий. Около двух метров. Ему приходится заказывать для себя специальные костюмы. Мне кажется, что он все время растет. Я чувствую себя такой крошечной рядом с ним. Зато сын может накрыть меня своим крылом и защитить. Он такой мужественный», – заявила Лариса Вербицкая.

Что касается дочери Инны, которая трудится менеджером по связям с общественностью, то, по словам Вербицкой, у девушки прекрасное чувство стиля. Она очень красиво одевается. Мать не может нарадоваться на свою красавицу. Кроме того, девушка очень грамотно говорит, что в общем-то неудивительно. У матери все прекрасно с русским языком.

Как заметила Вербицкая, она порой чересчур внимательна к своей дочери. К примеру, несмотря на то, что девушке уже 29 лет, она не позволяет ей даже проколоть уши. Также у Инны нет никаких татуировок на теле. Лариса Вербицкая – заслуженная артистка России. Программу «Доброе утро» она вела с 1987 по 2014 год.