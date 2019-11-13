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Папина гордость: девятилетняя дочь Шуры «Би-2» начала заниматься вокалом

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro именитый гитарист и автор песен заговорил о воспитании детей.

Папина гордость: девятилетняя дочь Шуры «Би-2» начала заниматься вокалом
Шура "Би-2" (Фото: Globallookpress.com)

В октябре 2009 года Шура «Би-2» (настоящее имя гитариста Александр Уман) официально оформил отношения с возлюбленной Елизаветой Решетняк. А в апреле, спустя шесть месяцев, у пары родилась их общая дочь — Ева. Сейчас девочка учится в школе, ей исполнилось девять лет. Также супруги воспитывают сына Оливера, в июне малыш отпраздновал свое семилетие. Несмотря на плотный гастрольный график и частые концерты, отец семейства старается не пренебрегать воспитанием детей. Так, корреспондент Teleprogrammm.pro побывал в медико-биологической школе «Вита» вместе с Шурой «Би-2». Гитарист выступил перед учениками с маленькой дочкой, исполнив главные хиты группы.

В интервью нашему порталу музыкант признался, что его девятилетняя наследница уже начала проявлять интерес к творчеству: еще два года назад девочка уговорила маму втайне купить ей акустическую гитару. Играть на музыкальном инструменте Ева училась вместе с педагогом. Как выяснилось, малышка хотела сделать папе сюрприз на Новый год.

Шура "Би-2" с дочкой Евой
Шура «Би-2» с дочкой Евой (Фото: пресс-служба «Яндекса»)

А в прошлом году наследница «Би-2» запела: девочка основательна взялась за музыку, решив брать уроки по вокалу. Музыкант не скрывает, что гордится отпрысками, которые растут творческими и любознательными личностями.

«Она уговорила маму купить ей акустическую гитару… И, конечно же, все это они держали в секрете от меня… А сейчас занимается вокалом», — добавил гитарист.

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Би-2дети звездЗвездные детимузыкаШура Би-2
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Папина гордость: девятилетняя дочь Шуры «Би-2» начала заниматься вокалом
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