Папина гордость: девятилетняя дочь Шуры «Би-2» начала заниматься вокалом

В октябре 2009 года Шура «Би-2» (настоящее имя гитариста Александр Уман) официально оформил отношения с возлюбленной Елизаветой Решетняк. А в апреле, спустя шесть месяцев, у пары родилась их общая дочь — Ева. Сейчас девочка учится в школе, ей исполнилось девять лет. Также супруги воспитывают сына Оливера, в июне малыш отпраздновал свое семилетие. Несмотря на плотный гастрольный график и частые концерты, отец семейства старается не пренебрегать воспитанием детей. Так, корреспондент Teleprogrammm.pro побывал в медико-биологической школе «Вита» вместе с Шурой «Би-2». Гитарист выступил перед учениками с маленькой дочкой, исполнив главные хиты группы.

В интервью нашему порталу музыкант признался, что его девятилетняя наследница уже начала проявлять интерес к творчеству: еще два года назад девочка уговорила маму втайне купить ей акустическую гитару. Играть на музыкальном инструменте Ева училась вместе с педагогом. Как выяснилось, малышка хотела сделать папе сюрприз на Новый год.

А в прошлом году наследница «Би-2» запела: девочка основательна взялась за музыку, решив брать уроки по вокалу. Музыкант не скрывает, что гордится отпрысками, которые растут творческими и любознательными личностями.