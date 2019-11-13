«Гитаристы девчонкам нравятся»: Шура из «Би-2» выступил с дочерью в московской школе

А вот в качестве «группы поддержки» с музыкантом пришли его жена Елизавета и сын Оливер. Корреспондент Teleprogramma.pro оказалась среди слушателей.

«Мы успели пораньше, настроим гитары», — влетел Шура во 2-й класс медико-биологической школы «Вита». Основатель легендарной группы и гитарист коллектива Андрей Звонков согласились пообщаться с ребятами в рамках всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон», который поводят Яндекс.Учебник и Яндекс.Музыка.

«Мы знали, что с младшими классами посложнее будет, но решили с Евой (дочкой — Прим. ред.) устроить концерт для ее друзей», — заметил артист.

«Гитаристы правят бал»

Шура посмеялся, что для урока подготовил специальный «попсовый репертуар». А вот само занятие начал со знакомства ребят с музыкальным инструментом.

«А знаете, что в гробнице одного из фараонов найден прообраз гитары, — расхваливал солист любимый инструмент и тут же добавил: А знаете, почему мы то с Андрюхой стали гитаристами? Чтоб девчонкам нравиться. В наше время парень с гитарой правил балом».

Певец тут же вызвал дочь к себе в помощники. Наследница рокера уже выучила репертуар, а две недели назад девчушка пела с отцом на концертах в ВТБ-Арене.

«Ребят, а кто еще знает песню «Мой рок-н-рол», кроме Евы? Давайте петь с нами» — призвал артист. И затянув «Дорога — мой дом, и для любви это не место», несколько раз делал Еве замечания: «Тебя не слышно», «Пой громче».

А ребята в классе так распелись, что забыв об уроке музыки, стали выкрикивать с мест заявки.

«А можете сыграть «Компромисс»?», — просили они.

Гость несколько смутился, все-таки это песня Левы. Но рискнул напеть куплет…

«Так, кто тут заказывал? Помогайте срочно», — призвал он на помощь зал.

«Можно я?»

В конце артист решил еще разрядить обстановку, спросив, кто и как провел каникулы в этом году.

«Мы в Турцию», «А я ездил в Этномир», «Хочу на море», — выкрикивали ребята из зала.

Сам же Шура рассказал, что был с дочерью в Лондоне, где они путешествовали по местам Гарри Поттера. А вот Оливер с мамой тем временем отправился в столицу моды — Париж.

А после гость обрадовал юных слушателей, отдав им в руки самое сокровенное — свою гитару.

«Ну что, кто хочет попробовать сыграть?», — спросил он.

Мальчишки, девчонки повскакивали с мест и тут же закричали хором: «Можно я?». Так что поделиться инструментом пришлось и Андрею Звонкову.

Гитары передавались из рук в руки. А артисты, заметив, что кому-то удается сыграть аккорд, тут же старались помогать и просили не бросать будущем учиться.

«Дочь купила гитару в тайне от меня»

После открытого урока нам удалось немного пообщаться с Шурой.

«Ева начала заниматься два года назад, — поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro Шура. Она уговорила маму купить ей акустическую гитару и начала учиться на ней играть с педагогом, чтобы сделать мне сюрприз на новый год. И, конечно же, все это они держали в секрете от меня. А в прошлом году мы с семьей уже жили в Америке: там она уже основательно взялась за музыку. Занимается сейчас и вокалом. Сын играет на фортепьяно… Но может тоже запоет, интерес он уже проявляет».

А вы когда-нибудь хотели научиться играть на гитаре?