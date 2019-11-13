Сдавшая после развода Эмбер Херд показала потные подмышки

Эмбер Херд сначала прославилась ролями в кино, а потом стала звездой скандала. В 2016 году она рассталась с Джонни Деппом после трех лет совместной жизни. Девушка заявила, что актер ее избил, после чего на звезду фильма «Ромовый дневник» обрушилась волна критики. Позже ситуация обернулась против Эмбер. Теперь фанаты требуют лишить актрису роли в фильме «Аквамен-2» из-за того, что это она якобы неоднократно применяла насилие к экс-супругу.

На фоне все этих обсуждений Херд опубликовала в соцсети новое фото. Она не побоялась показать себя без макияжа и вечернего платья. Артистка предстала с косичками и влажной от пота футболке. Она позировала в офисе возле коробок, которые ей пришлось самой таскать. Можно с уверенностью сказать, что такой ее фанаты еще никогда не видели.

«Может быть, моим ежедневным занятием должен стать подъём коробок, а не просто жизнь среди них», — посетовала Эмбер.

Не исключено, что грузчики оказались поклонниками Деппа, поэтому отказались помогать девушке. Пользователи Сети были удивлены тому, как выглядит актриса и что ей пришлось поднимать тяжести. «Похоже, что тебе нужна помощь», «Давай я помогу тебе?», «О боже, как тебя так угораздило! Ты все-равно красивая», «Лучшая актриса не боится замарать руки», «Прекрасная, и еще сильная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после развода конфликт с Деппом тянется до сих пор. Они успели обменяться встречными исками. А не так давно голливудский актер заверил, что Херд не только испортила его репутацию, но и чуть не лишила его пальца. Якобы ему даже потребовалось хирургическое вмешательство после этого.