36-летняя Ходченкова в Париже вышла на один подиум с Эмбер Херд

36-летняя Светлана Ходченкова приняла участие в парижской Неделе моды. Знаменитость не смогла пропустить ежегодный показ, организованный французской косметической маркой L’Oreal Paris. Среди участниц дефиле оказались амбассадоры марки — именитые голливудские актрисы, модели с мировым именем. На подиум вышла и наша соотечественница. Светлана поучаствовала в дефиле вместе с бывшей супругой Джонни Деппа — Эмбер Херд, 44-летней американской актрисой Евой Лангорией, Хелен Миррен, индийской фотомоделью Ашварайей Рай и другими знаменитостями.

К слову, ранее Ходченкова уже принимала участие в модном дефиле. Еще в начале 2019 года актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» вышла на подиум вместе с Натальей Водяновой, продемонстрировав на показе один из нарядов российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Рассуждая о популярности и востребованности Светланы Ходченковой в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что у 36-летней актрисы много конкуренток, среди которых: Екатерина Гусева, Екатерина Вилкова, Елена Подкаминская, Виктория Иса­кова, Аня Чиповская. Эти дамы, по мнению соведущего Эвелины Хромченко, неплохо разбираются в моде. При этом Васильев похвалил Светлану за то, что каждый свой образ она продумывает до мелочей.