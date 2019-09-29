ЗВЕЗДЫ

36-летняя Ходченкова в Париже вышла на один подиум с Эмбер Херд

Актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» приняла участие в Неделе моды.

36-летняя Ходченкова в Париже вышла на один подиум с Эмбер Херд
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова приняла участие в парижской Неделе моды. Знаменитость не смогла пропустить ежегодный показ, организованный французской косметической маркой L’Oreal Paris. Среди участниц дефиле оказались амбассадоры марки — именитые голливудские актрисы, модели с мировым именем. На подиум вышла и наша соотечественница. Светлана поучаствовала в дефиле вместе с бывшей супругой Джонни Деппа — Эмбер Херд, 44-летней американской актрисой Евой Лангорией, Хелен Миррен, индийской фотомоделью Ашварайей Рай и другими знаменитостями.

К слову, ранее Ходченкова уже принимала участие в модном дефиле. Еще в начале 2019 года актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» вышла на подиум вместе с Натальей Водяновой, продемонстрировав на показе один из нарядов российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Светлана Ходченкова вышла на один подиум с Евой Лангорией и Эмбер Херд (Фото: Instagram. com/lorealmakeup)

Рассуждая о популярности и востребованности Светланы Ходченковой в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что у 36-летней актрисы много конкуренток, среди которых: Екатерина Гусева, Екатерина Вилкова, Елена Подкаминская, Виктория Иса­кова, Аня Чиповская. Эти дамы, по мнению соведущего Эвелины Хромченко, неплохо разбираются в моде. При этом Васильев похвалил Светлану за то, что каждый свой образ она продумывает до мелочей.

«Одеваться она стала довольно гламурно, в голливудском стиле, у нее нет перебора в деталях, в украшениях. Ей идет та одежда, которую она носит. Светлана на верном пути», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильСветлана ХодченковаЭмбер Херд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
36-летняя Ходченкова в Париже вышла на один подиум с Эмбер Херд
Интересно?
Поделись с друзьями: