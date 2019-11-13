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«Всегда надеяться»: Надежда Сысоева рассказала о жизни в розовом цвете

Актриса стала одной из победительниц премии журнала Glamour.

«Всегда надеяться»: Надежда Сысоева рассказала о жизни в розовом цвете
Надежда Сысоева. Фото: Лика Брагина

12 ноября в Москве прошло вручение премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Победительницей в самой необычной номинации «Жизнь в розовом цвете» стала Надежда Сысоева. Актриса рассказала Teleprogramma.pro о том, за кого болела. «Сложно выделять, чтобы не обидеть никого потому что в каждой номинации есть близкие номинанты, мои подруги. Поэтому я желаю девочкам удачи, они очень достойны», — заявила Сысоева. 

Актриса призналась, что чувствует себя счастливой. «Я мечтала, хотела, спасибо огромное Glamour», — призналась она и дала несколько советов о том, как сделать так., чтобы жизнь была в розовом цвете. 

Надежда Сысоева знает все о жизни в розовом цвете
Надежда Сысоева знает все о жизни в розовом цвете. Фото: Лика Брагина

«Покупать розовые очки в первую очередь. Стараться не обращать внимание на негативные ситуации в своей жизни и всегда надеяться, верить, мечтать», — рассказала Сысоева. Она призналась также, что лично для нее женщина года — актриса Юлия Пересильд. «Мне очень нравятся ее добрые дела. Также Ида Галич, я считаю, что она достойна, молодец». 

Напоследок Надежда поделилась своим видением того, что важнее всего в женщине. «Я думаю, что важнее всего чувство юмора и самоирония». 

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Comedy WomanGlamourНадежда Сысоевапремия журнала Glamour
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«Всегда надеяться»: Надежда Сысоева рассказала о жизни в розовом цвете
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