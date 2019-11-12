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Разъяренные поклонники требуют уволить экс-жену Джонни Деппа из «Аквамена-2»

Фанаты уверены, что Эмбер Херд избивала актера, когда те были женаты.

Разъяренные поклонники требуют уволить экс-жену Джонни Деппа из «Аквамена-2»

Поклонники Джонни Деппа создали петицию. Основное требование — лишить Эмбер Херд роли в продолжении фильма «Аквамен». Причина в том, что когда пара еще жила вместе, актриса периодически применяла к супругу домашнее насилие. Так, по утверждениям Деппа, она дважды била его по лицу, а один раз чуть было не отрезала палец бутылкой из-под водки. 

Помимо этого, фанаты отмечают, что Херд сама пыталась уличить бывшего мужа в домашнем насилии. В настоящий момент петицию, направленную в компании Warner Brothers и DC Entertainment, с требованием уволить актрису, подписали уже 35 тысяч человек. 

Эмбер Херд
Эмбер Херд. Фото: GlobalLookPress

Джонни Депп и Эмбер Херт поженились в 2015 году. Однако уже год спустя пара развелась. Тогда Херт обвинила мужа в домашнем насилии. Он в свою очередь потребовал от нее 50 миллионов долларов компенсации за статью с обвинениями. 

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АкваменДжонни Деппдомашнее насилиеЭмбер Херд
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Разъяренные поклонники требуют уволить экс-жену Джонни Деппа из «Аквамена-2»
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