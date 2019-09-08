Дочь Джонни Деппа застали с возлюбленным на яхте

Молодая пара была очень увлечена друг другом и не заметила папарацци.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Мелоди, уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Пара старалась скрывать свои отношения и одно время в прессе ходили слухи об их расставании.

Но в минувшую субботу отношения влюбленных окончательно подтвердились. Пара решила воспользоваться последними теплыми осенними деньками и отправилась на прогулку на яхте.

Фотографы застали их жарко целующимися и обнимающимися. Они были настолько поглощены друг другом, что не заметили фотографов.

Издание Peopletalk напоминает, что не так давно 20-летняя дочь Деппа появилась в сопровождении Шаламе на Венецианском кинофестивале на премьере фильма «Король» о Генрихе V. Лили-Роуз выбрала нежное воздушное платье пепельно-розового оттенка, а Тимоти был в брючном костюме необычного кроя с тканевым поясом на талии.