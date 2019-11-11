Марат Башаров: «Больше всего люблю ничего не делать, сидя у воды с удочкой на берегу» 

Во втором сезоне зрителей ждет много сюрпризов, и одним из них станет новый главный герой, которого играет Марат Башаров. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке и пообщалась с актером.

— Марат, расскажите, кого вы играете?

— Моего персонажа за глаза все называют Титаник – очень точное определение. Как изначально и был одноименный корабль, в то время, когда его построили – непотопляемый, огромный, роскошный. А в конце оказалось, что обычный айсберг смог его отправить ко дну.

Играю начальника УВД по фамилии Кораблев, которого из глубинки за выслуги перевели в Москву. Как и любой карьерист (а он карьерист!), Кораблев пытается добиться еще большего повышения в карьере. Я долго думал, с кем его можно сравнить, на кого он похож…

И вспомнил персонажа из французского фильма «Такси» Люка Бессона. Там был роскошный персонаж, начальник всех округов полиции – настоящий индюк, который всегда прав и во всем должен быть первым. Мой Кораблев очень на него похож, хотя мне, конечно, еще очень далеко до того роскошного актера, сыгравшего начальника полиции, но я постараюсь его сделать по своему – по-русски!

— А какими-то своими качествами вы Кораблева одарили?

— Когда на меня надели форму полковника, все просто ахнули: «Башаров, как же тебе идет форма!». И это правда — форма мне очень идет. Вспоминая все свои предыдущие работы, где я играл военных, подводников и полицейских, могу сказать одно – форму нужно уметь носить.

И что есть положительного в моем персонаже – честь мундира, как я – Марат Башаров, так и мой персонаж стараемся не посрамить. Стараюсь в кадре носить форму по-настоящему, без иронии, храня честь мундира и офицера.

— Как в жизни складываются отношения с сотрудниками полиции?

— У меня много друзей полицейских и, конечно, в процессе работы я вспоминаю какие-то моменты из общения с ними. Таким образом, передаю некий привет — месседж всем своим друзьям, да и в целом сотрудникам правоохранительных органов.

Но ни в коем случае не высмеивая и не желая показать их в каком-то плохом свете. В первую очередь это люди, которые отвечают за нашу с вами безопасность. И мой персонаж, как и все остальные, ловит преступников и раскрывает страшные преступления.

— Сегодня у вас четвертый съемочный день на проекте «Гадалка», что интересного успело произойти?

— Съемки идут уже месяц, а я только влился в команду, где меня встретили очень хорошо. Меня с душой приняли в семью, которая работает вместе уже второй сезон. Новичку приходить в слаженную, сработавшуюся команду всегда непросто, обычно неизбежен момент притирки. Тут же этого не случилось, мне во всем помогают и поддерживают.

Хочу сказать огромное спасибо режиссеру Илье Казанкову – ученику Владимира Ивановича Хотиненко, у которого я много снимался. Глядя на Илью, я вижу, насколько талантлив этот парень и как много он взял от своего мастера. Мне приятно работать с Ильей, поскольку я вижу те краски и принципы, которыми владеет Хотиненко.

— А как встретились с Михаилом Пореченковым – исполнителем роли следователя Потапова? Он рассказывал, что первый раз вы работали вместе в кино чуть ли не 20 лет назад.

— Да, мы с Мишей вспоминали, сколько нам довелось вместе поработать. Последний раз это было на исторической картине «1612» у Владимира Ивановича Хотиненко. Миша – великий и талантливейший актер, замечательный человек, с которым всегда очень весело и смешно. Я долго ждал нашей встречи, и вчера у нас наконец-то случился первый совместный съемочный день.

Скажу честно, из 12 часов смены, наверное, часов шесть мы просто просмеялись, потому что Миша потрясающий рассказчик. У меня аж пресс болел от его искрометных историй и того, как красочно он все это рассказывал и показывал. Вспоминали нашего общего друга Сергея Гармаша, которого Миша умеет изображать до коликов в животе. И сегодня, как только приехал на площадку, все началось с шуток-прибауток.

— Да уж, актрисы успели поделиться, что раньше Михаил Пореченков был на «Гадалке» «главным по юмору», а теперь вы делите эту пальму первенства на двоих…

— Приятно это слышать, надеюсь, наше чувство юмора поможет создать особо позитивную творческую атмосферу на площадке и сделать фильм еще лучше.

— Кстати, вас обоих так же не отпускает тема мистики. Сам сериал «Гадалка» мистический, плюс в свое время Михаил был ведущим «Битвы экстрасенсов», которую уже много лет ведете вы…

— Не думаю, что нас свела именно мистика, скорее, продюсеры. Хотя, возможно, это и наши прекрасные экстрасенсы наколдовали и свели нас с Мишей вместе в мистическом проекте. (Смеется.) А тем, кто считает, что «Битва экстрасенсов» — это шоу, хочу возразить. Это совсем не шоу, а серьезная программа, пусть и мистическая.

— А вы суеверны, какие-то приметы соблюдаете?

— Мы, актеры, вообще народ суеверный, какие приметы знаю, почти все соблюдаю – про черную кошку, про то, чтобы посмотреть в зеркало, если вернешься на полпути домой. Что касается киношной приметы, что нельзя грызть семечки на съемочной площадке, тут у меня есть поучительная история.

На съемках «Сибирского цирюльника» Никита Сергеевич Михалков грыз семечки (он их очень любит), сидя перед монитором. И кто-то ему сказал: «Что же вы делаете! Семечки нельзя грызть на площадке!». На что Никита Сергеевич ответил: «Да ладно! Никто не грызет, а все равно фигню снимают!». Так что тем, кто в себе уверен и не боится предрассудков, можно все.

— Что стало для вас лучшим подарком в этот юбилейный год (актеру исполнилось 45 лет. – Прим. автора)?

— Лучший подарок мне сделала семья. В мой день рождения мы взяли и поехали на рыбалку. Весь день я провел за любимым занятием, наловили рыбку, потом пожарили ее на угольках на костре. Этот роскошный день мне подарила семья, которая была рядом, позволив делать то, что я люблю больше всего. А больше всего я люблю ничего не делать, сидя у воды с удочкой на берегу.

— Сыну Марселю передалась страсть к рыбалке?

— Да, он очень любит рыбалку и саму рыбу. Даже когда мы приезжаем в магазин, где на льду выложена свежая рыба, Марсель всегда берет ее руками, играет с ней. А проходящие мимо люди недоумевают: «Как же так, ребенок гладит сырую рыбу?!». Я всегда беру его с собой на рыбалку, в свои два года он ничего не боится, снимает рыбку с крючка, и потом мы вместе отпускаем ее в пруд к маме и папе.

— Вы узнаете в сыне себя?

— Еще как! Марсель очень на меня похож, единственное, я был не настолько избалованным. Сын у нас залюблен и зацелован, балуем его порой сверх меры, тут я, конечно, даю слабину. У моих родителей не было возможностей так меня баловать, как мы балуем Марселя.

Но я все же стараюсь быть с ним построже, потому что хорошо знаю себя – а Марсель очень похож на меня, не только внешне, но и характером, он так же Лев по гороскопу. Если меня не держать в руках, то я сильно распускаюсь, поэтому и сына стараюсь сдерживать.

— Актерские таланты уже проявляются?

— Практически все дети артистичны, особенно свои. Для меня и Марсель, и дочка Амели — самые лучшие, самые талантливые, самые красивые. Но главный талант моему сыну передался от отца – играть на нервах, баловаться и хулиганить. Озорник растет еще тот.

Съемки второго сезона сериала «Гадалка» производства продюсерского центра «ГОРАД» пройдут в Москве и Подмосковье до января 2020 года.