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«Хожу как колхозница»: Оливия Колман рассказала о подготовке к роли Елизаветы II

Актриса призналась, что так и не смогла научиться ходить как королева.

«Хожу как колхозница»: Оливия Колман рассказала о подготовке к роли Елизаветы II
Колман так и не научилась копировать походку королевы. Кадр из сериала "Корона" (2016-2019)

В следующее воскресенье, 17 ноября на экраны выходит третий сезон сериала «Корона», где главную роль Елизаветы II играет Оливия Колман.

Когда у актрисы поинтересовались, как она готовилась к роли, обладательница премии «Оскар» призналась, что на самом деле ничего не делала. Однако она добавила, что ей пришлось брать уроки, чтобы научиться ходить по-королевски.

«Я брала уроки, чтобы научиться королевской походке. Но в сериале я все равно хожу как я сама, или лучше сказать, как колхозница», — призналась она.

Колман в третьем сезоне сменила Клэр Фой, которая играла монархиню в ее молодые годы.

В прошлом месяце актриса встретилась с принцессой Анной в Букингемском дворце, где ей вручили Орден Британской Империи.

После церемонии обе дамы перекинулись парой слов, однако давать интервью журналистам Оливия отказалась.

В феврале актриса получила золотую статуэтку за роль королевы Анна в «Фаворитке», напоминает Express.

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Оливия КолманСериал "Корона"
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«Хожу как колхозница»: Оливия Колман рассказала о подготовке к роли Елизаветы II
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