НОВОСТИ

Посмотревшие тизер «Короны» фанаты потребовали «Эмми» для Колман

Поклонники исторической драмы уверены, что оскароносная актриса должна получить престижную телепремию за роль Елизаветы II.

Посмотревшие тизер «Короны» фанаты потребовали «Эмми» для Колман
Оливии Колман прочат "Эмми" за роль Елизаветы II. Кадр из сериала "Корона" (2016-2019)

Третий сезон сериала «Корона» выйдет только 17 ноября. Однако новый тизер с Оливией Колман, на который расщедрился стриминговый сервис Netflix, уже сумел собрать массу восторженных отзывов.

Хотя клип длится около 30 секунд, поклонники оскароносной актрисы успели оценить ее игру.

В Twitter появилось множество комментариев, где фанаты Оливии убеждены, что она достойна за роль Елизаветы II премии.

«Я никогда особо не фанател по «Короне» до этого, но этот тизер с Оливией Колман все меняет», — написал один из пользователей соцсети.

«Наконец-то! Я буду скучать по Клэр Фэй (ее заменит Кломан. — Прим. ред.), но я уверен, что это будет блестяще! В конце концов, это же Оливия Колман!» — согласился другой.

«Только представьте, получить «Оскар» за роль королевы Анны, а затем — роль Елизаветы II в «Короне»! По мне, так тут сразу напрашивается «Эмми»! Оливия Колман — наше все!», «Мне нравится будущая обладательница «Эмми» Оливия Колман!» — написали другие.

«Королева в предыдущем фильме и снова роль монарха. Я так взволнован. Да здравствует оскароносная Оливия Колман!» — согласился следующий.

«Боюсь, я не переживу восторга от такого звездного дуэта, как Оливия Колман с Хеленой Бонэм-Картер (актриса сыграет сестру королевы, принцессу Маргарет. — Прим. ред.), я могу умереть от счастья», — предупредила эмоциональная фанатка.

Отзывы фанатов. Скриншот.
Фанаты ждут выхода новых серий «Короны». Скриншот: Twitter
Отзывы фанатов. Скриншот.
Фанаты ждут выхода новых серий «Короны». Скриншот: Twitter

К поклонникам присоединился и обозреватель Mirror Майкл Гринвуд. «О, Оливия просто потрясающая в роли Елизаветы II в тизере третьего сезона», — написал он.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIновый тизерОливия КолманПремия «Эмми»Сериал "Корона"тизер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Посмотревшие тизер «Короны» фанаты потребовали «Эмми» для Колман
Интересно?
Поделись с друзьями: