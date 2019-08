Посмотревшие тизер «Короны» фанаты потребовали «Эмми» для Колман

Третий сезон сериала «Корона» выйдет только 17 ноября. Однако новый тизер с Оливией Колман, на который расщедрился стриминговый сервис Netflix, уже сумел собрать массу восторженных отзывов.

Хотя клип длится около 30 секунд, поклонники оскароносной актрисы успели оценить ее игру.

В Twitter появилось множество комментариев, где фанаты Оливии убеждены, что она достойна за роль Елизаветы II премии.

«Я никогда особо не фанател по «Короне» до этого, но этот тизер с Оливией Колман все меняет», — написал один из пользователей соцсети.

«Наконец-то! Я буду скучать по Клэр Фэй (ее заменит Кломан. — Прим. ред.), но я уверен, что это будет блестяще! В конце концов, это же Оливия Колман!» — согласился другой.

«Только представьте, получить «Оскар» за роль королевы Анны, а затем — роль Елизаветы II в «Короне»! По мне, так тут сразу напрашивается «Эмми»! Оливия Колман — наше все!», «Мне нравится будущая обладательница «Эмми» Оливия Колман!» — написали другие.

«Королева в предыдущем фильме и снова роль монарха. Я так взволнован. Да здравствует оскароносная Оливия Колман!» — согласился следующий.

«Боюсь, я не переживу восторга от такого звездного дуэта, как Оливия Колман с Хеленой Бонэм-Картер (актриса сыграет сестру королевы, принцессу Маргарет. — Прим. ред.), я могу умереть от счастья», — предупредила эмоциональная фанатка.

К поклонникам присоединился и обозреватель Mirror Майкл Гринвуд. «О, Оливия просто потрясающая в роли Елизаветы II в тизере третьего сезона», — написал он.

Ohhh. Olivia is perfectly terrifying as QE2 in this first bit of video from season 3 https://t.co/LNR4HoU4xm #thecrown

— Michael Greenwood (@greenwood100) 12 августа 2019 г.