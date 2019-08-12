Посмотревшие тизер «Короны» фанаты потребовали «Эмми» для Колман

Третий сезон сериала «Корона» выйдет только 17 ноября. Однако новый тизер с Оливией Колман, на который расщедрился стриминговый сервис Netflix, уже сумел собрать массу восторженных отзывов.

Хотя клип длится около 30 секунд, поклонники оскароносной актрисы успели оценить ее игру.

больше по теме Вышел новый тизер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман Новые эпизоды исторического сериала стартуют на стриминговом сервисе Netflix c 17 ноября.

В Twitter появилось множество комментариев, где фанаты Оливии убеждены, что она достойна за роль Елизаветы II премии.

«Я никогда особо не фанател по «Короне» до этого, но этот тизер с Оливией Колман все меняет», — написал один из пользователей соцсети.

«Наконец-то! Я буду скучать по Клэр Фэй (ее заменит Кломан. — Прим. ред.), но я уверен, что это будет блестяще! В конце концов, это же Оливия Колман!» — согласился другой.

«Только представьте, получить «Оскар» за роль королевы Анны, а затем — роль Елизаветы II в «Короне»! По мне, так тут сразу напрашивается «Эмми»! Оливия Колман — наше все!», «Мне нравится будущая обладательница «Эмми» Оливия Колман!» — написали другие.

«Королева в предыдущем фильме и снова роль монарха. Я так взволнован. Да здравствует оскароносная Оливия Колман!» — согласился следующий.

«Боюсь, я не переживу восторга от такого звездного дуэта, как Оливия Колман с Хеленой Бонэм-Картер (актриса сыграет сестру королевы, принцессу Маргарет. — Прим. ред.), я могу умереть от счастья», — предупредила эмоциональная фанатка.

К поклонникам присоединился и обозреватель Mirror Майкл Гринвуд. «О, Оливия просто потрясающая в роли Елизаветы II в тизере третьего сезона», — написал он.