«Копание в грязи»: экс-секретарь Елизаветы II раскритиковал «Корону»

Бывший личный секретарь королевы обвинил создателей сериала «Корона» в разжигании «сплетен».

Дики Арбайтер, который после ухода с поста стал королевским комментатором, возмутился, что в новых эпизодах неправильно интерпретируются отношения Ее Величества с лордом Порчестером.

Он назвал эту сюжетную линию «отвратительной», а также заявил, что все эти выдумки не имеют под собой никаких оснований.

Новый сезон стартует 17 ноября, но эксперт уже успел сделать свои выводы. В одной из 10 серий королева, которую играет Оливия Колман, очень близко общается со своим другом, которого нежно называет «Порчи».

В этом эпизоде Елизавета II посещает фермы во Франции и США в сопровождении лорда Порчестера, который разделяет ее любовь к скачкам и животным.

Их близкая дружба вызывает ревность и подозрения у принца Филиппа, которого играет Тобиас Мензис. Когда королева возвращается из поездки, ее супруг учиняет ей допрос с пристрастием.

Предположения, что у Елизаветы II могло быть что-то большее, чем дружба с «Порчи», вызвала гнев у Арбайтера.

«Это отвратительно и безосновательно. Королева — последний человек в мире, кто бы стал смотреть на другого мужчину. Это не просто копание в грязном белье — эту сплетню полоскают на все лады уже многие десятилетия. Для нее совершенно нет никаких оснований», — цитирует эксперта Express.