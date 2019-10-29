«Ррразъ-яр-ре-на»: Елизавета II преподала урок красноречия своей горничной

СМИ продолжают публиковать откровения Анджелы Келли, написавшей книгу «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб».

Бывшая служащая Ее Величества призналась, что всегда восхищалась ораторским мастерством и дикцией монархини и ей очень хотелось научиться говорить также.

Однажды она осмелилась обратиться к Елизавете II с просьбой порекомендовать ей учителя по ораторскому искусству. «Надо было видеть выражение ее лица», — вспоминает Келли.

«Она ничего не ответила кроме «Зачем?», — продолжила она.

Камердинер объяснила, что мечтает, чтобы у нее была такая же речь, как у Ее Величества, но она ответила, что в этом нет надобности.

Тем не менее Анджела приставала к ней с этим вопросом все снова и снова, но опять получала отказ. Тогда ей пришла в голову идея, что уроки ораторского мастерства ей может преподать сама королева.

По всей видимости, Елизавета II поняла, что ее камердинер просто так не сдастся и согласилась, однако, по словам Келли, лучше бы нет.

Ее Величество приказала ей произнести слово «разъярена».

«Разъярена», — послушно повторила Анджела.

«Нет, не разъярена, а «ррразъ-яр-ре-на», — произнесла королева, давая понять, что ее служащая вывела ее из себя, пишет Express.