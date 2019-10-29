НОВОСТИ

«Ррразъ-яр-ре-на»: Елизавета II преподала урок красноречия своей горничной

Автор книги «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб» призналась, что всегда восхищалась правильно поставленной речью королевы.

«Ррразъ-яр-ре-на»: Елизавета II преподала урок красноречия своей горничной
Королева Елизавета 2. Фото: Globallookpress

СМИ продолжают публиковать откровения Анджелы Келли, написавшей книгу «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб».

Бывшая служащая Ее Величества призналась, что всегда восхищалась ораторским мастерством и дикцией монархини и ей очень хотелось научиться говорить также.

Однажды она осмелилась обратиться к Елизавете II с просьбой порекомендовать ей учителя по ораторскому искусству. «Надо было видеть выражение ее лица», — вспоминает Келли.

«Она ничего не ответила кроме «Зачем?», — продолжила она.

Камердинер объяснила, что мечтает, чтобы у нее была такая же речь, как у Ее Величества, но она ответила, что в этом нет надобности.

Тем не менее Анджела приставала к ней с этим вопросом все снова и снова, но опять получала отказ. Тогда ей пришла в голову идея, что уроки ораторского мастерства ей может преподать сама королева.

По всей видимости, Елизавета II поняла, что ее камердинер просто так не сдастся и согласилась, однако, по словам Келли, лучше бы нет.

Ее Величество приказала ей произнести слово «разъярена».

«Разъярена», — послушно повторила Анджела.

«Нет, не разъярена, а «ррразъ-яр-ре-на», — произнесла королева, давая понять, что ее служащая вывела ее из себя, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Королева Елизавета 2
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ррразъ-яр-ре-на»: Елизавета II преподала урок красноречия своей горничной
Интересно?
Поделись с друзьями: