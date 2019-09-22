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Асмус объяснила, как решилась на постельную сцену в «Тексте»

Ранее у актрисы подобного опыта в других картинах не было.

Асмус объяснила, как решилась на постельную сцену в «Тексте»
Кристина Асмус Фото: globallookpress.com

В Ялте на кинофестивале «Евразийский мост» представили фильм «Текст», где главные роли исполнили Кристина Асмус и Александр Петров. Режиссером фильма выступает Клим Шипенко. Ленту сняли по одноименному роману Дмитрия Глуховского. По сюжету, в руки героя Саши Петрова попадает телефон другого человека, и персонаж начинает жить его жизнью.

В фильме есть откровенная сцена, где Асмус в компании актера Ивана Янковского предстает обнаженной. Для супруги комика Гарика Харламова это было в новинку, ранее перед камерой она полностью не раздевалась. По сюжету, ей также приходилось снимать интимные кадры на телефон.

После проб Асмус обговорила детали с режиссером. Для Шипенко этот вопрос оказался принципиальным, пишет «Комсомольская Правда».

«Важно, чтобы героиня была абсолютно обнаженной — как есть, как в жизни. И меня это нисколько не смутило», — отметила Кристина.

Актриса призналась, что переживала из-за той самой сцены. Но когда посмотрела фильм полностью на презентации в Ялте, то увиденное ее совсем не шокировало. Говоря об этом, Асмус поблагодарила журналистов, которые на состоявшейся пресс-конференции не задавали, как выразилась сама Кристина, «глупые вопросы».

«А как отреагирует муж, а были ли у вас какие-то разговоры по этому поводу». Я очень этого боялась! Для меня это странно, ведь это часть моей профессии. И для меня это суперроль, ради такого материала приходят в профессию», — добавила супруга комика Гарика Харламова.

Добавим, на широкий экран «Текст» выйдет в конце октября. В прокате зрители увидят цензурную версию картины, некоторые детали в ленте пришлось убрать.

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Асмус объяснила, как решилась на постельную сцену в «Тексте»
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