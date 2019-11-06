Семейные дрязги: 62-летняя дочь Ивана Краско до сих пор обижена на своего отца

Артист приехал в деревню к своей наследнице, но она даже не вышла из дома.

Иван Краско не так давно развелся с четвертой женой Натальей Шевель. Молодая девушка не захотела подарить артисту ребенка. Стоит отметить, что у него есть наследники от бывших жен, Наталья Вяль родила ему сыновей Ивана и Федора, а Кира Петрова — дочь Юлию и сына Андрея, который скончался в 2006 году. Наследники звезды живут в разных странах. Со многими Иван Иванович поддерживает отношения, а вот со старшей дочкой от первого брака, Галиной, он не общается. Женщина затаила на него обиду.

Недавно актер попытался увидеться с 62-летней дочкой. Он отправился в родную деревню Вартемяги, Ленинградской области, где она живет.

«Мы с ней мало общаемся. Произошло событие, которое разлучило нас. Она, может быть, в шутку сказала, что будет менять отчество, Владимировной станет. Тогда я ее поздравил с днем рождения и сказал, что не имею возможности больше ее навещать. Мне это глубоко неприятно. Это не в моем духе вообще, такое отношение», — вспомнил Краско.

Выходить из дома Галина отказалась. Ее родственник поговорил с редактором передачи. Она его не желает знать. Мужчина пояснил, что артист не растил дочку. Более того, ушел из семьи. По этой причине наследниц на него обиделась.

«Ушел я из этой семьи, потому что мне было заявлено: или мы, или театр. Я не мог пожертвовать тем, что я чувствовал целью своей жизни. Галя имела право обидеться. Я считаю, что это огромное недоразумение. И надеюсь, к 90-летию мы все-таки помиримся», — высказался Иван Иванович.

Актер отметил, что ждет первого шага от Галины. В студии появилась внебрачная дочь мужчины, Марина, которая давно живет в Нью-Йорке. Она тоже много лет таила обиду на отца, но смогла его простить. Девушка не стала скрывать, что знает не всех своих братьев и сестер. Ей очень хочется, чтобы они собрались все вместе на день рождения Краско.

Также Андрею Малахову удалось привести в студию внука умершего сына артиста Андрея — Яна. «Я живу в Польше», — отметил он. Мужчина уже обзавелся своими детьми — у него два сына. Краско стал разглядывать внука и отметил, что в чем-то у них похожи носы.