ЗВЕЗДЫ

Семейные дрязги: 62-летняя дочь Ивана Краско до сих пор обижена на своего отца

Артист приехал в деревню к своей наследнице, но она даже не вышла из дома.

Семейные дрязги: 62-летняя дочь Ивана Краско до сих пор обижена на своего отца
Иван Краско. фото: globallookpress.com

Иван Краско не так давно развелся с четвертой женой Натальей Шевель. Молодая девушка не захотела подарить артисту ребенка. Стоит отметить, что у него есть наследники от бывших жен, Наталья Вяль родила ему сыновей Ивана и Федора, а Кира Петрова — дочь Юлию и сына Андрея, который скончался в 2006 году. Наследники звезды живут в разных странах. Со многими Иван Иванович поддерживает отношения, а вот со старшей дочкой от первого брака, Галиной, он не общается. Женщина затаила на него обиду.

Недавно актер попытался увидеться с 62-летней дочкой. Он отправился в родную деревню Вартемяги, Ленинградской области, где она живет.

«Мы с ней мало общаемся. Произошло событие, которое разлучило нас. Она, может быть, в шутку сказала, что будет менять отчество, Владимировной станет. Тогда я ее поздравил с днем рождения и сказал, что не имею возможности больше ее навещать. Мне это глубоко неприятно. Это не в моем духе вообще, такое отношение», — вспомнил Краско.

Выходить из дома Галина отказалась. Ее родственник поговорил с редактором передачи. Она его не желает знать. Мужчина пояснил, что артист не растил дочку. Более того, ушел из семьи. По этой причине наследниц на него обиделась.

Краско попытался увидеться со старшей дочкой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Ушел я из этой семьи, потому что мне было заявлено: или мы, или театр. Я не мог пожертвовать тем, что я чувствовал целью своей жизни. Галя имела право обидеться. Я считаю, что это огромное недоразумение. И надеюсь, к 90-летию мы все-таки помиримся», — высказался Иван Иванович.

Актер отметил, что ждет первого шага от Галины. В студии появилась внебрачная дочь мужчины, Марина, которая давно живет в Нью-Йорке. Она тоже много лет таила обиду на отца, но смогла его простить. Девушка не стала скрывать, что знает не всех своих братьев и сестер. Ей очень хочется, чтобы они собрались все вместе на день рождения Краско.

Также Андрею Малахову удалось привести в студию внука умершего сына артиста Андрея — Яна. «Я живу в Польше», — отметил он. Мужчина уже обзавелся своими детьми — у него два сына. Краско стал разглядывать внука и отметил, что в чем-то у них похожи носы.

Внук Ивана Краско, Ян. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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Семейные дрязги: 62-летняя дочь Ивана Краско до сих пор обижена на своего отца
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