«Сердце выскакивает из груди»: сын Бледанс сбежал от нее в Эмиратах

Эвелина Бледанс отправилась на первых школьных каникулах вместе с младшим сыном отдыхать в Эмираты. Однако отпуск омрачил инцидент, случившийся в отеле.

Рано утром, пока Бледанс спокойно спала, ее «солнечный» ребенок сумел открыть тяжелую дверь номера, пройти по запутанным коридорам и спуститься вниз на лифте. Здесь босого беглеца, одетого всего лишь в одну пижаму, поймали сотрудники гостиницы и позвонили его матери.

«Не переживайте, Семочка на ресепшене», — сказали они Эвелине. «Я спросонья ничего не поняла, но увидев, что кроватка Семена пуста, ринулась из номера!» — рассказала актриса.

По ее словам, она была в шоке от этой ситуации, ведь ее сын всегда отличался кротким нравом и послушным характером. «До сих пор сердце выскакивает из груди!» — написала она в своем блоге. Теперь звезда решила, что будет более пристально бдеть за своим ребенком. Но до конца она так и не поняла, что же ей все-таки делать. «Дверь на замок, ключ в сейф и баррикады построить?» — обратилась она к поклонникам.

А как, по вашему мнению, должна поступить Бледанс?