Джейсон Момоа поцеловался с медведем

Голливудский актер Джейсон Момоа (Кхал Дрого, Аквамен) опубликовал в Instagram видео своего поцелуя со взрослым медведем. 40-летний артист зажал в губах печенье, сел на колени, и косолапый мишки съел угощение прямо из его рта. После этого мужчина засмеялся, вытирая рот.

«Медведь должен знать твой запах», — раскрыл Джейсон секрет этого трюка. «Два медведя», — прокомментировал ролик молодой актер Моджиан Ариа, который играет с Момоа в новом сериале «Смотри».

Возможно, именно для этого проекта звезда «Игры престолов» учится общаться с медведями. По сюжету, в будущем люди утратили зрение и практически вернулись в каменный век — живут в лесах и одеваются в шкуры.

Но в любом случае, смотреть на ласки Момоа с грозным животным — одно удовольствие.