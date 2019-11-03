ЗВЕЗДЫ

Джейсон Момоа поцеловался с медведем

Актер тренируется общаться со взрослым зверем.

Джейсон Момоа поцеловался с медведем
Джейсон Момоа не боится близости крупного животного. Фото: Billy Bennight/AdMedia

Голливудский актер Джейсон Момоа (Кхал Дрого, Аквамен) опубликовал в Instagram видео своего поцелуя со взрослым медведем. 40-летний артист зажал в губах печенье, сел на колени, и косолапый мишки съел угощение прямо из его рта. После этого мужчина засмеялся, вытирая рот.

«Медведь должен знать твой запах», — раскрыл Джейсон секрет этого трюка.

«Два медведя», — прокомментировал ролик молодой актер Моджиан Ариа, который играет с Момоа в новом сериале «Смотри».

Возможно, именно для этого проекта звезда «Игры престолов» учится общаться с медведями. По сюжету, в будущем люди утратили зрение и практически вернулись в каменный век — живут в лесах и одеваются в шкуры.

Но в любом случае, смотреть на ласки Момоа с грозным животным — одно удовольствие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джейсон Момоадикие животныеживотныемедведьпоцелуй
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джейсон Момоа поцеловался с медведем
Интересно?
Поделись с друзьями: