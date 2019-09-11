Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

По сюжету, неизвестный вирус истребил почти все человечество, но тут-то и начинается все самое интересное.

Новый многосерийный фильм «Смотри» расскажет о постапокалиптическом будущем планеты. По сюжету, неизвестный вирус истребил почти все человечество. Те же, кто выжил, полностью ослепли.

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов». На этот раз сыграл отца близнецов, которые стали единственными зрячими людьми. Ему предстоит защитить свое племя от кровожадной королевы, которая хочет уничтожить его детей.

Режиссером сериала выступил Френсис Лоуренс, бывший постановщиком фильма «Я — легенда» и нескольких картин из франшизы «Голодные игры». Авторы рассказали, что среди актеров есть слепые и слабовидящие.

«Смотри» станет четвертым многосерийным проектом стрим-сервиса Apple TV Plus. До этого было объявлено о выходе сериалов «Утреннее шоу», «Диккинсон» и «Ради всего человечества».