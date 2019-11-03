ЗВЕЗДЫ

Татьяна Навка назвала Александру Трусову «ядерной ракетой»

Опытная фигуристка восхитилась достижениями юной звезды спорта, но предостерегла о возможных последствиях тяжелых нагрузок.

Татьяна Навка назвала Александру Трусову «ядерной ракетой»
Татьяна Навка предостерегла юных спортсменок от больших нагрузок. Фото: Komsomolskaya Pravda

Известная фигуристка Татьяна Навка называет 15-летнюю звезду фигурного катания Александру Трусову «ядерной ракетой». Об этом 44-летняя спортсменка призналась в одном из интервью, когда ей намекнули на то, что ее дочери придется осваиваться в той реальности спорта, которую сейчас создают ученицы Этери Тутберидзе. Имелись в виду четверные прыжки, благодаря которым та же Трусова приобрела свою популярность.

Ранее Татьяна Навка отмечала, что девочек должны допускать до для участия во взрослых соревнованиях с 16 лет. А сейчас на пьедесталах стоят спортсменки 14-15 лет. Об этом издание «Фонтанка.ру» и говорило с фигуристкой.

Навка высказалась, что, с одной стороны, достижения Трусовой — это здорово, и девочка двигает спорт вперед. Но с другой стороны, юная звезда катка получает огромную нагрузку на позвоночник и все остальные кости, а это может негативно сказаться на организме с возрастом.

«Наверное, тренер должен видеть, кому это реально сделать, а кому нет, чтобы это не превращалось в поголовную погоню за четверными прыжками. Потому что в 14–15 лет как раз идет рост организма, когда формируются все косточки, когда девочка должна расти во все стороны. Я говорю сейчас, прежде всего, как мать», — подчеркнула Навка.

Фигуристка призналась, что не хотела бы заставлять свою дочь выполнять эти «страшные четверные прыжки». И на фоне этого сравнила Трусову с ракетой.

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Татьяна Навка назвала Александру Трусову «ядерной ракетой»
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