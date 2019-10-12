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«Будет актрисой»: Навка поделилась, кем видит свою дочь в будущем

Фигуристка хотела бы, чтобы Надя пошла по ее стопам, но, в любом случае, примет ее выбор.

«Будет актрисой»: Навка поделилась, кем видит свою дочь в будущем
Татьяна Навка. Фото Global look press

Татьяна Навка рассказала, как она видит в будущем свою пятилетнюю дочь Надю. Она уверенна, что детей нельзя насильно подталкивать к какому-либо решению. И, если она категорически не захочет быть фигуристкой, то она ей не будет.

«Она безумно любит танцевать и создавать образы. Скорее всего, она будет актрисой. Жизнь покажет», — сказала она на интервью в «В теме. Kids».

Татьяна уверенна, что в 4-5 лет дети уже способны к самоопределению. Конечно, при помощи родителей. «В этом возрасте можно понять, что в ребенке есть такого уникального, чего нет в родителях, например», — сказала фигуристка.

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«Будет актрисой»: Навка поделилась, кем видит свою дочь в будущем
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