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«Накидала предвыборку»: Настя Рыбка собралась в депутаты и готовится к встрече с Лукашенко

Кроме того, девушка намерена выпустить клип совместно с Гуфом и Юджином.

«Накидала предвыборку»: Настя Рыбка собралась в депутаты и готовится к встрече с Лукашенко
Настя Рыбка. Фото: Михаил Фролов/КП

Настя Рыбка стала известна публике после того, как в Сети появились видеокадры ее встречи с предпринимателем Олегом Дерипаской на яхте. Тогда девушка стала героиней новостей, а впоследствии оказалась под следствием в Таиланде за организацию незаконного секс-тренинга. А уже после освобождения из тайской тюрьмы ее и товарищей задержали в московском аэропорту по той же причине. 

Анастасия Вашукевия (настоящее имя Рыбки) побывала в Белоруссии на открытии бургерной и намерена сделать политическую карьеру. На днях она заявила о планах баллотироваться в муниципальные депутаты родного Бобруйска. 

В интервью белорусскому изданию tut.by Рыбка рассказала, что закончила педагогический факультет, а потому тема образования интересует ее особенно. По ее словам, она уже даже «накидала предвыборку». Настя напомнила, что когда-то работала в школе учителем биологии. Она признается, что ей нравятся дети и то, что их можно многому научить. 

При этом Рыбка рассказала, что с собственным ребенком чаще общается онлайн — на родине она бывает только раз в месяц. Виной всему большое количество дел. К примеру, она открыла собственную школу соблазнения, а еще записала песню и собирается добавить к ним еще одну. В планах также съемки клипа — совместной работы с Гуфом и Юджином. 

Вашукевич также призналась, что деньги на жизнь и проекты ей дает некий мужчина. Журналисты обратили внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце Насти. Она призналась, что и это тоже — подарок ухажера. 

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В планах Рыбки также встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она уже записалась на аудиенцию через месяц. По признанию Анастасии, она собирается лично поблагодарить главу государства за его вмешательство в ее освобождение в Москве. 

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Александр ЛукашенкоБелоруссияНастя РыбкаОлег ДерипаскаСкандал
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«Накидала предвыборку»: Настя Рыбка собралась в депутаты и готовится к встрече с Лукашенко
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